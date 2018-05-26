黃致列最愛金鐘國「這部位」　希望蕭敬騰別閃辭金曲主持

南韓歌手黃致列今（26）日在飯店舉行簽唱會，與400名粉絲同歡，在開場前撥出空擋接受媒體訪問，聊到日前履行一個公約「倒立唱歌」，表示很感謝粉絲的支持，笑說：「當時真的是『嚇死寶寶』了！」此外，他聽聞蕭敬騰將主持第29屆金曲獎典禮，讚他是很棒的藝人，「他說話很厲害」，認為屆時表現會不錯。

黃致列日前立下公約，若作品得到第一名，就要「倒立唱歌」，結果本月4日就以〈星星，你〉獲得《音樂銀行》第一名，當下立刻舉行「慶祝儀式」， 他今受訪時表示：「當時真的是『嚇死寶寶』了！而且隨行的工作人員也嚇到。」但坦言這公約太累人，唱完歌後臉部漲紅，所以下次若再得第一名，打算穿睡衣表演就好。