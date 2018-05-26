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娛樂

黃致列最愛金鐘國「這部位」　希望蕭敬騰別閃辭金曲主持

記者陳雅蘭／台北報導2018/05/26 13:55
▲黃致列簽唱會。（圖／記者陳明安攝，2018.05.26）
▲黃致列簽唱會。（圖／記者陳明安攝，2018.05.26）

南韓歌手黃致列今（26）日在飯店舉行簽唱會，與400名粉絲同歡，在開場前撥出空擋接受媒體訪問，聊到日前履行一個公約「倒立唱歌」，表示很感謝粉絲的支持，笑說：「當時真的是『嚇死寶寶』了！」此外，他聽聞蕭敬騰將主持第29屆金曲獎典禮，讚他是很棒的藝人，「他說話很厲害」，認為屆時表現會不錯。

黃致列日前立下公約，若作品得到第一名，就要「倒立唱歌」，結果本月4日就以〈星星，你〉獲得《音樂銀行》第一名，當下立刻舉行「慶祝儀式」， 他今受訪時表示：「當時真的是『嚇死寶寶』了！而且隨行的工作人員也嚇到。」但坦言這公約太累人，唱完歌後臉部漲紅，所以下次若再得第一名，打算穿睡衣表演就好。


▲黃致列簽唱會。（圖／記者陳明安攝，2018.05.26）

黃致列因為節目《超級女聲》結識蕭敬騰，曾主持多個節目，以及《第31屆金唱片獎》的他，聽聞對方接下第29屆金曲獎主持棒，認為不用給對方主持技巧，說蕭敬騰是很棒的藝人，「我跟他合作的時候覺得他很棒，應該不需要我幫忙，而且他說話很厲害」，但有記者透露，他放話有可能閃辭金曲獎主持，黃致列認為主持典禮本來就不容易，認為他只要照原本的風格主持就會很好。

曾與金鐘國合作的黃致列，其實非常羨慕他身材，也透露兩位會相約健身，金鐘國也建議運動前要喝咖啡，這樣有助於燃燒脂肪。而問起哪個部位勝過對方？他慌張表示：「沒有，不可能！」但非常羨慕他的大腿，讚金鐘國整體穿搭非常好看；他此次訪台中文進步不少，見面會上都盡量用中文跟粉絲溝通，受訪時也透露學了「獨一無二」，問起原因，他嘴甜說：「因為我的粉絲們獨一無二，最好，最棒，最特別！」


▲黃致列簽唱會。（圖／記者陳明安攝，2018.05.26）

關鍵字黃致列金鐘國蕭敬騰
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