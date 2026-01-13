我是廣告 請繼續往下閱讀

▲阿諾大方承認隆乳，透露將原本的B罩杯調整到D。（圖／阿諾FB）

藝人阿諾（涂珊）近日意外在中國抖音爆紅，一段在籃球場觀眾席身穿緊身上衣上胸劇烈搖晃，加上小露蠻腰舉手歡呼的自然不做作畫面被瘋傳，短短一天內就突破百萬瀏覽數。而她也大方認了自己前陣子去動隆乳手術，但不料卻遭部分網友批評「假奶有什麼好看」，她昨（12）日霸氣反擊表示自己覺得很好看，好友米可白也暖心以5字力挺，「我覺得很美」，引發大讚。阿諾在大方承認隆乳後，雖然不少粉絲都大讚她坦承又自然的態度，但不料還是有部分酸民批「假奶有什麼好看」。對此，阿諾也親自發聲，在昨日發文表示：「有人說假奶有什麼好看的！？我真心覺得我的假奶很好看耶，我好喜歡好喜歡」。可愛模樣引發大讚，許多好友及粉絲也現身力挺，符瓊音表示「自己心情好最美！」阿諾回應「真的！我現在～我大我驕傲」。米可白也表示「我覺得很美⋯」，阿諾感動回「妳最好了，我怎樣妳都好」。阿諾近日因一段她與朋友到球場看籃球時遭偷拍的影片，畫面中她身穿緊身上衣上胸劇烈搖晃，加上小露蠻腰戴著眼鏡坐在觀眾席開心舉手歡呼，自然不做作的模樣被網友捕捉後迅速流傳。根據《三立新聞網》報導，阿諾受訪時笑說一開始完全不知道自己成了話題人物：「是朋友傳給我，我才知道原來我被偷拍，還在抖音紅了」，看到流量數字時也相當震驚，直呼：「也太多人看了吧！」談到身材變化，阿諾也首度公開，近期狀態變好與完成隆乳手術有關，她表示現在穿較貼身、性感的服裝時，自信明顯提升，但強調這個決定並非為了取悅他人，而是為了讓自己更開心：「我是為了自己，不是為了男生。」阿諾也不避諱分享，自己原本約為B罩杯，但因胸型較散，加上懷孕生產後出現下垂與上胸凹陷問題，視覺上常被誤認為只有A罩杯：「以前都要靠超厚內衣硬撐，又重又不舒服」，完成手術後升級為D罩杯，即使不穿內衣，也能撐起衣服線條，整體比例更自然，心態與肢體自信都有明顯改變，也更敢在鏡頭前做自己。