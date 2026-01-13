最新天氣預報新一波強度逼近寒流的強烈大陸冷氣團要來了，日本國民品牌UNIQLO表示，台灣FINAL SALE冬季優惠活動倒數3天，蓬鬆羽絨外套、無縫羽絨短版外套、防風羽絨連帽外套都「現省1000元」，保暖外套也殺到590元，《NOWNEWS今日新聞》記者整理划算購買清單一次推薦；Gap台灣官網低至5折，輕暖服飾5折、減價商品298元起。
UNIQLO：羽絨外套現省1000元！保暖外套殺到590元 優惠清單推薦
UNIQLO表示，台灣冬季FINAL SALE，即日起至1月15日倒數3天，《NOWNEWS今日新聞》幫大家整理羽絨外套「現省1000元」、保暖外套下殺590元，划算購買清單一次推薦：
◾️小編推薦！483443「童裝 DRY休閒連帽外套」特價590元
◾️現省1000元！479212 女裝「蓬鬆羽絨外套（NANODESIGN）」特價1990元（原價2990元）
◾️現省1000元！478578 女裝／男女適穿「無縫羽絨短版外套」特價2490元（原價3490元）
◾️現省1000元！481608男裝「防風無縫羽絨外套」特價2990元（原價3990元）
◾️現省1000元！478279 男裝「防風無縫羽絨連帽外套」特價2990元（原價3990元）
◾️千元有找！482973 女裝「柔滑棉V領短版開襟外套（長袖）」特價990元（原價1290元）
◾️直降500元！478550 484956 男裝／男女適穿「米蘭羅紋襯衫式開襟外套」特價990元（原價1490元）
◾️直降500元！479751 女裝「PUFFTECH 輕暖科技外套（NANODESIGN）」特價1490元（原價1990元）
◾️直降500元！479755 男裝「PUFFTECH 輕暖科技外套（NANODESIGN）」特價1490元（原價1990元）
Gap：台灣官網輕暖服飾低至5折！減價商品298元起
《NOWNEWS今日新聞》針對近日寒冷天氣，為大家挑選降價保暖外套推薦：
◾️現省1701元！000791911「男裝 Logo刺繡立領立領羽絨背心外套-棕色」特價1298元（原價2999元）
◾️現省1701元！000805269「男童裝 Logo印花連帽羽絨外套-海軍藍」特價1298元（原價2999元）
◾️現省1701元！000791879「男裝 翻領羽絨外套-綠色」特價1298元（原價2999元）
◾️現省近千元！000843491 「女童裝 立領外套-米白色」特價1379元（原價2299元）
◾️現省近千元！000845173「男幼童裝 熊耳造型連帽外套-棕色」特價1379元（原價2299元）
資料來源：UNIQLO、Gap
