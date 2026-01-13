我是廣告 請繼續往下閱讀

▲吳亞馨的老公是一名富商，兩人婚後定居上海。 （圖／吳亞馨Maggie臉書）

▲吳亞馨過去是演藝圈炙手可熱的性感女神，如今已低調當媽。（圖／吳亞馨Maggie臉書）

42歲女星吳亞馨2012年因捲入李宗瑞偷拍案，默默淡出演藝圈，並在2022年嫁給圈外人老公，搬到上海專心當家庭主婦，未再復出。消失鏡頭前多年的她，近日則意外被友人的社群動態回顧出賣，原來吳亞馨已經當媽，在2024年初還低調幫兒子舉辦彌月派對，等於小孩現在約2歲大，讓粉絲超驚喜，也很恭喜她。據《鏡週刊》報導，吳亞馨2024年低調生子後，彌月派對只邀請親近的友人參加，她停更多時的社群也未曝光任何照片，因此外界都不知她已經當媽了，直到近日友人的臉書動態跳出回顧，吳亞馨寶寶彌月派對的照片才被曝光。只見照片中的吳亞馨身穿米色系洋裝，綁著丸子頭，氣色看起來不錯；身材高壯的老公則站在一旁抱著兒子，現場氣氛溫馨又和樂。吳亞馨的模特兒好友倪雅倫也有出席這場派對，但她社群同樣沒發文。對於吳亞馨生子的喜訊，身旁友人透露，她婚後就很積極調養身體備孕，最終在39歲那年順利懷上寶寶，因此相當珍惜這個來之不易的幸福，目前一家三口過的平淡且知足的生活。如此看來，吳亞馨應該再也不會重返演藝圈。吳亞馨2003年以模特兒身分出道，拍攝眾多廣告及MV後逐漸走紅，隨後轉戰戲劇圈，代表作包含《海派甜心》、《泡沫之夏》、《姐姐立正向前走》等。2012年淡出演藝圈後，吳亞馨僅偶爾在社群發文，2023年開始IG更正式停更，她的行蹤變得更加隱密，也因此當媽的好消息才成功藏了2年。