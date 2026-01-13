我是廣告 請繼續往下閱讀

▲高雄初選民調結果出爐。（圖／民進黨提供）

民進黨高雄市長初選結果出爐，立委林岱樺、邱議瑩、許智傑、賴瑞隆4位參選人中，由賴瑞隆對比國民黨對手柯志恩民調拿下第一，將代表民進黨參選2026年高雄市長。民進黨本週執行2026台南市長、高雄市長及嘉義縣長初選民調，昨日抽出的選區為高雄市。民進黨上午10時30分開封民調，結果顯示，賴瑞隆對比國民黨對手柯志恩平均民調成績為55.995％，在4人中拿下第一名、初選勝出，另外三位參選人的平均民調成績為，邱議瑩55.3807％、許智傑51.9022％、林岱樺50.5986％。對此，發言人韓瑩表示，高雄市長初選民調結果，由賴瑞隆勝出，接下來提名程序將由中執會通過；至於被質疑民調有疑慮，韓瑩強調，民進黨進行初選民調行之有年，民調中心回報都是順利，且機構也具有公信力，執行很順利，所以沒有任何問題。民進黨則說，秘書長徐國勇今指派副秘書長何博文全程和四位候選人代表一起開封，同時將民調資料光碟與民調統計結果，簽名後一併給在場四位候選人代表，過程完全公開、公正，公平，且全程錄影。據民調辦法，民進黨中央黨部上午10時會抽籤選出執行縣市，當晚6時至10時30分由三家民調公司同步執行室內電話民調，隔天上午10時將公布是否達到問卷有效樣本數，以及下一個執行縣市；若達成有效樣本，10時30分會邀請參選人或代表開封民調數字。