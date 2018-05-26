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被斷交蔡英文怪在野黨　鄉民噓爆：不會做直接下台啦！

編輯中心／綜合報導2018/05/26 13:51
▲布吉納法索日前宣布與我斷交，總統蔡英文卻在 25 日以重話猛批在野黨，被鄉民給噓爆。（圖／翻攝自蔡英文臉書 , 2018.5.26）
▲布吉納法索日前宣布與我斷交，總統蔡英文卻在 25 日以重話猛批在野黨，被鄉民給噓爆。（圖／翻攝自蔡英文臉書 , 2018.5.26）

布吉納法索於本月 24 日突然宣布與我斷交，對此在野黨批評政府沒有將兩岸關係處理好，導致台灣屢遭打壓。總統蔡英文則在 25 日以重話回擊，批評在野黨：「當中國無所不用其極在打壓台灣時，在野黨的發言之中，對執政黨批評之嚴苛，以及對中國打壓行為之容忍，卻讓全體國人同胞難以理解。」不過這一席發言卻在 PTT 上被噓爆，更有鄉民直接狠酸：「不會做直接下台啦！」


布吉納法索於本月 24 日突然宣布與我斷交，對此在野黨批評政府沒有將兩岸關係處理好，導致台灣屢遭打壓。總統蔡英文則在 25 日以重話回擊，批評在野黨。（資料圖片／記者林仕祥攝 , 2018.5.24）

蔡英文昨（25）日於臉書 PO 文表示：「邦交國離開我們，當然是令人遺憾。但更令人感到遺憾的是，臺灣的內部沒有辦法團結。」蔡英文更接著指責：「在過去的這段期間，當中國無所不用其極在打壓臺灣時，在野黨的發言之中，對執政黨批評之嚴苛，以及對中國打壓行為之容忍，卻讓全體國人同胞難以理解。」最後她也呼籲在野黨和社會各界，應該團結起來、對抗外人的打壓。

不過這番說詞卻在 PTT 上被噓爆，鄉民紛紛留言表示：「以前甘比亞斷交你們不是罵很凶？」、「不會做直接下台啦！」、「又是執政黨檢討在野黨」、「崩潰了逆？以前在野是怎麼批評的都忘了？」、「完全執政結果竟然去怪在野黨」、「永遠不會檢討自己」、「當執政黨那麼委屈，乾脆轉在野好不好？」

關鍵字布吉納法索蔡英文在野黨執政黨鄉民
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