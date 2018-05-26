被斷交蔡英文怪在野黨　鄉民噓爆：不會做直接下台啦！

布吉納法索於本月 24 日突然宣布與我斷交，對此在野黨批評政府沒有將兩岸關係處理好，導致台灣屢遭打壓。總統蔡英文則在 25 日以重話回擊，批評在野黨：「當中國無所不用其極在打壓台灣時，在野黨的發言之中，對執政黨批評之嚴苛，以及對中國打壓行為之容忍，卻讓全體國人同胞難以理解。」不過這一席發言卻在 PTT 上被噓爆，更有鄉民直接狠酸：「不會做直接下台啦！」



▲布吉納法索於本月 24 日突然宣布與我斷交，對此在野黨批評政府沒有將兩岸關係處理好，導致台灣屢遭打壓。總統蔡英文則在 25 日以重話回擊，批評在野黨。（資料圖片／記者林仕祥攝 , 2018.5.24）