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感動！婆婆騎到滿身汗只為「偷送生日禮」　媳婦：好想哭

生活中心／綜合報導2018/05/26 14:35
▲女網友 PO 文寫下自己婆婆的暖心送禮舉動，讓她感動到飆淚。（圖／翻攝自爆廢公社 , 2018.5.26）
▲女網友 PO 文寫下自己婆婆的暖心送禮舉動，讓她感動到飆淚。（圖／翻攝自爆廢公社 , 2018.5.26）

婆媳關係對於許多人來說，都是一道難解的題，不過若是遇上了這樣的好婆婆，真的會讓媳婦感動到飆淚！一名女網友在臉書 PO 文表示，日前婆婆大老遠從新莊騎腳踏車到樹林找她，只是為了在她生日當天送上自己偷偷買的禮物，讓收到禮物的她好感動，直呼：「好想哭啊！」

根據女網友在臉書社團「爆廢公社」中的 PO 文寫道，她在生日當天一如往常邊顧小孩邊顧店，此時卻看見店外出現一個熟悉的身影，竟然是自己的婆婆一路從新莊騎 Ubike 到樹林，騎得滿身大汗，只為了親手奉上自己挑選的生日禮物，是一只「888 金戒指」，因為婆婆希望她開店能夠順利「發發發」！


婆婆一路從新莊騎 Ubike 到樹林，騎得滿身大汗，只為了親手奉上自己挑選的生日禮物，是一只「888 金戒指」。（圖／翻攝自爆廢公社 , 2018.5.26）

原 PO 表示，自己當下既感動又心疼，「我說可以回家再拿就好了，怎麼特地跑來累成這樣」，但婆婆卻表示，因為不想讓公公知道禮物是她自己偷偷送的，還要她不要嫌棄戒指小。婆婆如此暖心的舉動，讓她真的好感動，直呼：「好想哭啊！」

許多網友看了也紛紛留言：「好婆婆，妳真的很幸運」、「根本是親媽才會給的待遇吧！」、「真的把你當自己女兒了」、「前世修來的福氣啊！」、「好羨慕喔！」


女網友 PO 文寫下自己婆婆的暖心送禮舉動，讓她感動到飆淚。（圖／翻攝自爆廢公社 , 2018.5.26）

關鍵字婆婆婆媳媳婦生日禮飆淚
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