解決南迴地區醫療缺口 緊急醫療中心動土

（中央社記者李先鳳台東縣26日電）南迴地區台東大武鄉民眾期盼多年的衛生所暨緊急醫療照護中心，今天動工，預計2020年開始提供醫療服務。縣長黃健庭特別向鄉親表示歉意，「抱歉，這項工程到今天才動土」。

台東南迴地區無大型醫院，病患往北往南後送，車程皆需一個半小時以上。台東縣代理衛生局長辛進祥說，2012年提報「大武鄉衛生所暨南迴線緊急醫療照護品質提升計畫」，但因都市計畫變更及用地取得等問題，遭到中央註銷。

2016年再度爭取，經多次規劃修改，行政院核定補助新台幣1億4000多萬元。其中新建「大武鄉衛生所暨南迴線緊急醫療照護中心」工程總經費1億2000萬元，其餘補助醫療設備的購置及夜間緊急醫療照護站的營運。