松山機場兼具軍警用途　交通部遷移有困難

松山機場創建於1936年，日治時期稱為「台北飛行場」，主要起降往來台灣-日本、台灣-東南亞的航班。二戰結束後，改名為「台北航空站」，1949年國民黨政府撤退到台灣後，松山機場逐漸擴建，以應付逐漸成長的境內和境外航班，但是此時也改為軍民合用機場。

每到台北市長選舉，松山機場遷移議題都會再度被提出來討論，支持遷移者認為基於飛航安全與城市開發，應該讓松山機場遷移。事實上，松山機場除民航用途外，還肩負軍事與台灣北部海域空勤搜救用途，遷移機場不是交通部民航局能決定。

松山機場其實還肩顧軍事用途，且位置鄰近國防部及大直衡山指揮所，僅有一河之隔，同時還有負擔空勤總隊隊北部馬祖空中救災（護）等需求，也因此民進黨台北市長候選人屢屢提出松機應當遷移，國內線航班改至桃園國際機場起降時，但是基於國安考量，國防部與蔡英文總統遲遲不敢說清楚對於松機遷移的立場。

不論是民航或是國安考量，桃機遷移至松機有其困難度，所以民航局才會說20年內都不可能遷移，更別說航班通通改到桃園機場起降，桃園民眾所引發的反彈聲浪。前交通部長陳建宇曾建議，松山機場可留供國內離島航線、商務包機、軍事任務及空勤救災（護）使用，但是如此一來，未來松機國內線航班只能起降ATR螺旋槳客機，桃機與松機將不具備相互備能功能，因為目前松山機場也是桃機國際航班的備降機場。

在國安高層不願表態，桃園市政府又不支持松機遷移的情況下，未來幾屆台北市長選舉，松機遷移還是會被各候選人拿出來討論的假議題。



▲空勤總隊隊直升機停於松山機場，平時負責北部海域空中救災(護)任務。（圖／記者呂烱昌攝 )