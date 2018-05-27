王心凌從未公開唱過「這首歌」　成為三億點播率神曲

王心凌昨（26）日在上海出席《QQ炫舞10周年盛典》，開場在12人舞群陪伴下，以一襲荷葉鮮綠褲裝小露雪白香肩絕美登場，她為了這次表演，特別邀請新加坡音樂人Jerry C，重新編曲將她一系列成名曲〈月光〉、〈睫毛彎彎〉、〈彩虹的微笑〉、〈Honey〉一氣呵成，製作長達12分鐘的串燒組曲，王心凌在歌迷尖叫聲中擔任開場嘉賓，同場演出的歌手有林宥嘉、華晨宇、徐佳瑩、BY2、陳偉霆等歌手陣容十分盛大。

王心凌在跳舞機遊戲中「炫舞天后」之稱，主要是她的歌曲，在前十名排行中佔了三名，最受歡迎點播率超過三億次的，竟然是連她自己都未曾公開演唱過的歌曲〈水仙〉，她笑說在自己的一兩百首歌當中，這首歌曲自從在錄音室唱過，拍完MV之後，就再也沒有唱過，沒想到在跳舞機遊戲中，竟然成為「神曲」。