NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
娛樂總覽日韓流行線西洋發燒星華語名人圈娛樂名家色區
即時跑馬燈球星老公露鳥被抓　G奶老婆道歉畢旅團走了　墾丁又變回「空城」什麼！麥當勞早餐還隱藏著小祕密
娛樂

王心凌從未公開唱過「這首歌」　成為三億點播率神曲

記者蔡文鈴／ 台北報導2018/05/27 12:08
▲王心凌歌曲〈水仙〉，在遊戲平台創下三億次的點播率。（圖／天晴娛樂提供, 2018.05.27）
▲王心凌歌曲〈水仙〉，在遊戲平台創下三億次的點播率。（圖／天晴娛樂提供, 2018.05.27）

王心凌昨（26）日在上海出席《QQ炫舞10周年盛典》，開場在12人舞群陪伴下，以一襲荷葉鮮綠褲裝小露雪白香肩絕美登場，她為了這次表演，特別邀請新加坡音樂人Jerry C，重新編曲將她一系列成名曲〈月光〉、〈睫毛彎彎〉、〈彩虹的微笑〉、〈Honey〉一氣呵成，製作長達12分鐘的串燒組曲，王心凌在歌迷尖叫聲中擔任開場嘉賓，同場演出的歌手有林宥嘉、華晨宇、徐佳瑩、BY2、陳偉霆等歌手陣容十分盛大。

王心凌在跳舞機遊戲中「炫舞天后」之稱，主要是她的歌曲，在前十名排行中佔了三名，最受歡迎點播率超過三億次的，竟然是連她自己都未曾公開演唱過的歌曲〈水仙〉，她笑說在自己的一兩百首歌當中，這首歌曲自從在錄音室唱過，拍完MV之後，就再也沒有唱過，沒想到在跳舞機遊戲中，竟然成為「神曲」。


▲歌迷都相當關心王心凌的新專輯，經紀公司透露：「新專輯曲風和主題都充滿創意和不同以往的新意，相信是兩年半未發片的心凌，送給歌迷最好的禮物」。（圖／天晴娛樂提供, 2018.05.27）

原來〈水仙〉這首歌節奏快歌詞密，堪稱跳舞遊戲的「大魔王關卡」，所有的玩家都想要挑戰這首歌曲，也順勢將〈水仙〉推上點擊三億次的高峰。而王心凌原本想和同事，試著挑戰高難度歌曲〈水仙〉，沒想到等級太低，根本無緣進入大魔王關卡，不過她神氣的說：「我可是平常人遇不到的大魔王呢。」

關鍵字王心凌水仙月光神曲睫毛彎彎
余文樂兒中文名　內藏與她相戀經過跟盧廣仲台中開電音趴　他妙喻合體

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan