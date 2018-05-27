單飛偶像男團自稱「漱林韋禮安」　本尊現身送神祕禮物

這次音樂會上，黃偉晉邀請到他心目中的偶像「韋禮安」擔任嘉賓，兩人一起合唱〈有人在等我〉，間奏時韋禮安問台下粉絲：「有人在等黃偉晉嗎？」粉絲大力回應「有」，氣氛超熱烈。

SpeXial黃偉晉預計將於今年暑假入伍，為了把握與粉絲相處的時光，特地於今（27）日舉辦個人首次音樂會《黃偉晉灰%音樂會》，現場湧進800名粉絲熱情捧場。這次音樂會歌單，黃偉晉選的全是自己偶像的歌曲，包括韋禮安、陳綺貞、魏如萱、徐佳瑩等人的歌都在其中。

合唱完後兩人在台上「練肖威」，黃偉晉向韋禮安自我介紹說：「你好我是『ㄕㄨˋ林』韋禮安，漱口的漱」韋禮安也搞笑回應：「嗯...我是台中韋禮安」，之後黃偉晉想正經介紹自己的音樂會，講到「百分之灰」（音樂會名稱）時似乎講得太快，韋禮安聽錯聽成「黃鐙輝」，兩人湊在一塊「練肖威」，惹得台下笑聲不斷，最後韋禮安要離開時，送上啤酒，趁機宣傳自己代言的產品。



▲韋禮安跟黃偉晉在台上「練肖威」惹得台下粉絲大笑。（圖／可米提供 , 2018.05.27）

黃偉晉首次舉辦個人音樂會，演藝圈的好友宏正、Teddy、風田、易恩、文雨非、宇宙、曾沛慈、金寶三、吳心緹現身支持，讓他非常感動，在最後感謝致詞時，更謝謝一路以來支持他的粉絲、公司、爸媽。

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