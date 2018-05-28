高溫假該不該放？　近7成上班族贊成

天氣越來越熱，27日台北氣溫一度飆破38度，創下氣象站設站以來5月新高溫，今（28）日目前最高溫也有35.8度，勞工是否能放高溫假又引起關注。人力銀行表示，有69.5%的上班族認為，政府應該訂定高溫假，而針對戶外工作部分，更有高達82.3%的人覺得應該要有高溫津貼制度，不過，卻只有18.6%的公司贊成實施高溫假，出現意見分歧。

27日台北氣溫一度飆破38度，令人難以忍受的高溫使得勞工是否能放高溫假再引起關注，勞動部長許銘春今日出席立法院委員會時被媒體問及其他國家似乎有高溫放假情況，勞動部是否有相同規畫時，他回答：「目前還沒有考慮，但這是個好問題，我們來想一想。」