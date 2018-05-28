高溫假該不該放？　近7成上班族贊成

天氣越來越熱，27日台北氣溫一度飆破38度，創下氣象站設站以來5月新高溫，今（28）日目前最高溫也有35.8度，勞工是否能放高溫假又引起關注。人力銀行表示，有69.5%的上班族認為，政府應該訂定高溫假，而針對戶外工作部分，更有高達82.3%的人覺得應該要有高溫津貼制度，不過，卻只有18.6%的公司贊成實施高溫假，出現意見分歧。
27日台北氣溫一度飆破38度，令人難以忍受的高溫使得勞工是否能放高溫假再引起關注，勞動部長許銘春今日出席立法院委員會時被媒體問及其他國家似乎有高溫放假情況，勞動部是否有相同規畫時，他回答：「目前還沒有考慮，但這是個好問題，我們來想一想。」
人力銀行指出，其實國外早就有所謂的熱浪假，或是提供高溫津貼的制度，不過氣溫需達到一定標準才能實施，台灣屬於海島國家、亞熱帶氣候地區，但處在都會區大樓林立狀況下，加上連日高溫的話，上班族肯定吃不消。
根據yes123求職網去年7月的調查顯示，有69.5%的上班族認為政府應該訂定高溫假，戶外工作部分更有高達82.3%的人覺得應該訂定高溫津貼制度；不過，調查卻顯示，只有18.6%的公司贊成實施高溫假，針對戶外工作僅26.7%的企業願意提供高溫津貼。
人力銀行分析，雖然對實施高溫假、高溫津貼，勞資雙方意見分歧，不過站在照顧員工的立場，像是外場、外勤或業務人員，因為代表公司執行公務，有時為了企業形象，夏季繼續穿西裝、套裝上工，甚至要打領帶，所以建議老闆、主管，當室外溫度超過35度時，其實可以適度放寬服裝規定，讓上班族更加舒適，避免大量流失水分而中暑。