芝櫻、鬱金香開好開滿　北海道在地人激推5大花海公園

▲瀧上芝櫻公園（芝ざくら滝上公園）種植 10 萬平方公尺的芝櫻，將整片山頭染上夢幻的粉紅色。（圖／記者陳致宇攝）

初夏時節的北海道，隨處都可以看見生意盎然的花朵綻放，不少人家會在門前種植一小片芝櫻，遠看就像粉紅色地毯般夢幻，旁邊還伴隨著鬱金香隨風搖曳，走到郊外，則能見到艷黃的油菜花田與群山綿延一片，跟著腳步一次走訪 5 大花卉公園，讓北海道的花海美景殺光相機記憶體。



▲連空氣中也彌漫著濃郁的芝櫻芬芳。（圖／記者陳致宇攝）



▲傳聞中，找到 5 瓣的芝櫻可以幸福一輩子，找到 6 瓣的芝櫻就能心想事成。（圖／記者陳致宇攝）



▲遊客還可以搭上直升機，直接從空中鳥瞰整座公園美景。（圖／記者陳致宇攝）



▲來這裡別忘來一隻粉色的芝櫻霜淇淋。（圖／記者陳致宇攝）

每年 5 月中旬至 6 月中旬，瀧上芝櫻公園（芝ざくら滝上公園）佔地 10 萬平方公尺的芝櫻，將整片山頭染上夢幻的粉紅色，空氣中也彌漫濃郁的芝櫻芬芳，遊客還可以選擇搭上直升機，直接從空中鳥瞰整座公園美景， 4 分鐘空中行程每人要價 5,000 日幣，依然有不少遊客願意埋單。



▲太陽之丘遠輕公園是遠近馳名的野餐聖地（圖／記者陳致宇攝）



▲雖然種植芝櫻的規模較小，但免費入場是太陽之丘遠輕公園的優勢。（圖／記者陳致宇攝）



▲漫步在芝櫻花海中超級浪漫。（圖／記者陳致宇攝）

旁邊遠輕町的太陽之丘遠輕公園（太陽の丘えんがる公園）雖然種植芝櫻的規模較小，但免費進場的優勢讓這裡成為遠近馳名的野餐聖地。除了芝櫻之外，還種植了櫻花、杜鵑花、波斯菊等不同花卉，一年四季都有美麗的景色可以欣賞。



▲充滿歐洲風情的上湧別鬱金香公園，種植多達 120 種鬱金香。（圖／記者陳致宇攝）



▲五彩繽紛的鬱金香將整片土地染上繽紛的色彩。（圖／記者陳致宇攝）



▲北海道湧別町在 1980 年代曾是世界知名的鬱金香球根產地之一。（圖／記者陳致宇攝）

充滿歐洲風情的上湧別鬱金香公園則呈現完全不同的花海樣貌，北海道湧別町在 1980 年代曾是世界知名的鬱金香球根產地之一，雖然後來因不敵荷蘭逐漸式微，當地人對鬱金香的喜愛卻不減， 1988 年建立上湧別鬱金香公園，品種多達 120 種，杯狀、碗狀、卵狀、漏斗狀等各色鬱金香讓人目不暇給，將整片土地染上繽紛的色彩。



▲宛如世外桃源般的大雪森之花園，種植超過 700 種花卉及植物。（圖／記者陳致宇攝）



▲裡面的一花一草都是靠人工維持。（圖／記者陳致宇攝）



▲美麗的花裙是這裡的拍照打卡熱點。（圖／記者陳致宇攝）

位在層雲峽一帶的大雪森之花園（大雪森のガーデン），宛如世外桃源般的風景吸引歌手宇多田光到此拍攝廣告，就連日本名廚三國清三也在這裡開設餐廳。園內種植超過 700 種花卉及植物，有不少還是大雪山地區的原生特有種，夏季則種植逾 1 萬株鬱金香，在花園中漫步享受寧靜的片刻。



▲就實之丘距離旭川機場約 10 分鐘車程，一眼望去全都是黃澄澄的油菜花。（圖／記者陳致宇攝）



▲就實之丘是當地人的私房賞花聖地。（圖／記者陳致宇攝）



▲隨手摘下的浦公英立刻與油菜花田組成美麗的畫面。（圖／記者陳致宇攝）

接下來這個景點則是當地人的私房賞花聖地，距離旭川機場約 10 分鐘車程的就實之丘，一眼望去全都是黃澄澄的油菜花，遠方還有白頭的大雪山連峰，是只有在北海道才能看到的美麗風景，從旭川機場到就實山丘的道路高低起伏甚大，被戲稱「雲霄飛車之路」也是相當有人氣的景點。目前旭川機場國際定期航線僅有台灣虎航執飛台北－旭川航線，每周 2 班次來回，國內線則有東京、名古屋等航線，以及其他不定期包機。

