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Mina曾說最期待台灣場 因為那是子瑜家鄉

子瑜出道10年圓夢把成員帶回家 解鎖北高最大指標場地開唱

TWICE結束3月20日至22日台北大巨蛋3場演唱會，吸引破12萬人進場，「台灣女兒」周子瑜在尾場時情緒潰堤一度離場，之後哽咽對粉絲說「謝謝你們讓我實現夢想。」而早在確定台灣場前，Mina就在簽名會被問最期待哪一站巡演時親口說過「台灣，因為那是子瑜的家鄉」，這句話也在這次演出結束後再被翻出討論。TWICE出道10年，跑遍各國開演唱會，但是礙於政治敏感問題，這期間都未來過台灣開唱，去年好不容易解禁，宣布11月在高雄世運連開2場，讓許多台灣歌迷超激動。在確定有台灣場次後，Mina某一次簽名會就被問「最期待哪個巡演地點」，她說每個地方都很棒，所以很難選，但最期待的是台灣場，「因為那是子瑜的家鄉。」因為成員都知道，子瑜一路走來到回家開唱，有多不容易。親口問Mina這問題的歌迷，這次也有來到台北大巨蛋看演唱會，途中還不小心遺失票券，好在有好心人撿到放置票務櫃檯，讓他感動的以中文發文：「台灣的ONCE，謝謝你撿到我掉的門票並交給工作人員！台灣的人真的很親切，我很喜歡🫶」去年高雄場上，子瑜落淚跟大家說，她從小熱愛唱歌跳舞，但出道一段時間後卻感到迷惘，中間已經不確定選擇走歌手這條路對不對，但還是努力保持初心，一步一步走到現在的地位，也終於圓夢把成員帶回家鄉開演唱會。當時高雄場的感動，也在這三天（3/20 - 3/22）重現，子瑜在大巨蛋尾場時突然淚崩，後來哭到無法控制情緒，直接消失一首歌的時間，她歸隊表演時，成員都嚇壞關心，子瑜後來說是有感而發，後來再看到粉絲準備的應援影片，成員把最後的說話時間通通留給子瑜，「妳想做什麼都可以！」子瑜再度潰堤，Mina見狀後想拿衛生紙給她，但因為子瑜站在升降台上，沒看到Mina的暖舉。子瑜昨晚也說，她常常聽到粉絲說「聽了TWICE的歌獲得許多力量，讓我有勇氣去追尋自己的夢想。」子瑜聽到自己成為大家的力量，覺得非常感動，「因為我也有夢想，我的夢想就是和成員們，一起來到高雄和台北開演唱會，所以謝謝你們讓我實現了這個願望。」她話說完，其他成員都默默泛淚；因為大家都知道，16歲的子瑜出道後曾被黃安舉報台獨，當時還被公司逼出來道歉承認「中國只有一個，我是中國人」，這一路走到現在，每一步都不容易。