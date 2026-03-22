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▲子瑜哭到戴墨鏡遮住眼睛。（圖／讀者提供）

子瑜看粉絲應援爆哭！TWICE把時間都留給她

因為你們常說，聽了我們的歌，就得到了許多力量 ，然後也因此有許多勇氣去追尋自己的夢想。我很開心能夠成為這樣的歌手，為你們帶來力量，但在這邊我也想要感謝你們，因為我也有夢想，我的夢想就是和成員們一起來到高雄和臺北演唱會，所以謝謝你們讓我實現了這個願望，那希望未來我們也一起朝著自己的夢想前進下去好嗎 ？我們要一起加油努力的奮鬥下去好不好？謝謝你們！