TWICE台灣站《THIS IS FOR》今（22）日來到最後一場，粉絲在尾聲搬出應援驚喜，周子瑜去年在高雄喊「我終於帶我們的成員來到高雄了」原音重現，感動台上台下，Sana更是衝去抱她，子瑜最後直接爆哭，謝謝台灣粉絲的支持，讓她實現在高雄、台北舉辦演唱會的夢想，更送上從未在台灣唱過的出道曲〈Like OOH-AHH〉，場面溫馨又感人。
子瑜看粉絲應援爆哭！TWICE把時間都留給她
ONCE準備驚喜影片，在演唱會尾聲播出，開頭就是去年子瑜在高雄大喊「我終於帶我的成員們來到高雄了」，讓Sana看完直呼起雞皮疙瘩，「我好哽咽。」大家還問：「子瑜妳有哭嗎？但妳剛剛已經哭的很慘。」隨後重現去年在高雄場上，大家要子瑜站上升降台上的要求，「燈光也請照在子瑜身上就好」。
子瑜不知所措，成員再安慰：「子瑜，妳想開始在開始，妳做的到的！」但子瑜站上升降台就爆哭，求饒大家放她下來，台下高喊「周子瑜」給滿滿勇氣，Sana忍不住衝上去抱住子瑜秀秀。
子瑜情緒收拾好後說，她有準備一小封信要唸給大家聽，但最後決定看提字機，「因為你們常說，聽了我們的歌，就得到了許多力量 ，然後也因此有許多勇氣去追尋自己的夢想。我很開心能夠成為這樣的歌手，為你們帶來力量，但在這邊我也想要感謝你們，因為我也有夢想，我的夢想就是和成員們一起來到高雄和臺北演唱會，所以謝謝你們讓我實現了這個願望，那希望未來我們也一起朝著自己的夢想前進下去好嗎 ？我們要一起加油努力的奮鬥下去好不好？謝謝你們！」這一段話不只歌迷鼻酸，媒體區也深深被感動。
後來她們應觀眾要求，表演10年前的出道曲〈Like OOH-AHH〉，甚至二次安可〈TWICE SONG〉，更破天荒的三次安可帶來〈ONE SPARK〉，為了子瑜與家鄉的歌迷們，寵粉真的無極限。
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ONCE準備驚喜影片，在演唱會尾聲播出，開頭就是去年子瑜在高雄大喊「我終於帶我的成員們來到高雄了」，讓Sana看完直呼起雞皮疙瘩，「我好哽咽。」大家還問：「子瑜妳有哭嗎？但妳剛剛已經哭的很慘。」隨後重現去年在高雄場上，大家要子瑜站上升降台上的要求，「燈光也請照在子瑜身上就好」。
子瑜不知所措，成員再安慰：「子瑜，妳想開始在開始，妳做的到的！」但子瑜站上升降台就爆哭，求饒大家放她下來，台下高喊「周子瑜」給滿滿勇氣，Sana忍不住衝上去抱住子瑜秀秀。
子瑜情緒收拾好後說，她有準備一小封信要唸給大家聽，但最後決定看提字機，「因為你們常說，聽了我們的歌，就得到了許多力量 ，然後也因此有許多勇氣去追尋自己的夢想。我很開心能夠成為這樣的歌手，為你們帶來力量，但在這邊我也想要感謝你們，因為我也有夢想，我的夢想就是和成員們一起來到高雄和臺北演唱會，所以謝謝你們讓我實現了這個願望，那希望未來我們也一起朝著自己的夢想前進下去好嗎 ？我們要一起加油努力的奮鬥下去好不好？謝謝你們！」這一段話不只歌迷鼻酸，媒體區也深深被感動。
後來她們應觀眾要求，表演10年前的出道曲〈Like OOH-AHH〉，甚至二次安可〈TWICE SONG〉，更破天荒的三次安可帶來〈ONE SPARK〉，為了子瑜與家鄉的歌迷們，寵粉真的無極限。