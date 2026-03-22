TWICE大巨蛋演唱會今（22）日來到尾場，沒想到唱到《MRSA》時，子瑜直接消失，直到《I GOT YOU》才出現，成員看到子瑜在哭不知所措：「子瑜妳怎麼了？為什麼在哭？子瑜就回：「我也不知道…就情緒上來了…」她的聲音明顯沙啞，鼻子發紅，讓台下歌迷瘋狂大聲安慰。
TWICE大巨蛋唱到一半！子瑜突然消失後台爆哭
TWICE今晚唱到《MARS》時直接少一人，後來發現是子瑜，她直到《I GOT YOU》才出現，表演完《The Feels》後大家嚇壞問：「子瑜妳怎麼了？為什麼在哭？」定延就開玩笑：「是因為我太帥嗎？」娜璉附和：「還是我台語發音太好？對不起對不起！」試圖緩和氣氛。
後來子瑜沙啞的說，在《MARS》演出前的上一首歌《MOONLIGHT SUNRISE》太悲傷，成員聽傻：「這不悲傷呀～」子瑜就回：「我也不知道…就各種情緒上來了…」此時台下也大聲安慰她，志效就希望大家能夠站起來炒熱氣氛。
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TWICE今晚唱到《MARS》時直接少一人，後來發現是子瑜，她直到《I GOT YOU》才出現，表演完《The Feels》後大家嚇壞問：「子瑜妳怎麼了？為什麼在哭？」定延就開玩笑：「是因為我太帥嗎？」娜璉附和：「還是我台語發音太好？對不起對不起！」試圖緩和氣氛。
後來子瑜沙啞的說，在《MARS》演出前的上一首歌《MOONLIGHT SUNRISE》太悲傷，成員聽傻：「這不悲傷呀～」子瑜就回：「我也不知道…就各種情緒上來了…」此時台下也大聲安慰她，志效就希望大家能夠站起來炒熱氣氛。