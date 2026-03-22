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子瑜教成員說台語！一人一句「哇嘎哩貢」

子瑜撂台語「開心玩」！定延發誓還會再來台見大家

TWICE大巨蛋連唱三天！吸引12萬人朝聖

南韓女團TWICE的《THIS IS FOR》大巨蛋場次，今（22）日晚上來到最後一場，成員都說這趟巡演是她們第一次連唱3天，力讚台灣ONCE熱情又給力。場上，成員還因為子瑜教娜璉講台語「哇嘎哩貢，我金水（我跟你說我好美）」作勢吵起來，子瑜就無辜的回：「那是粉絲說想聽她講…」結果大家一人一句「哇嘎哩貢」場面相當爆笑。每次來台灣，娜璉都非常好學，最常說的就是「我是子瑜的賊賊（姐姐）」，今晚她來點不一樣的，直喊：「今天子瑜也教了我一句話，哇嘎哩貢，哇金水！」結果台下沒有人聽懂，子瑜就說：「好像有一部分講錯…」娜璉就笑說重來，「剛剛的你們就當沒聽過。」其他成員狂問「哇嘎哩貢」是什麼意思？聽到解釋後，就開玩笑罵子瑜：「子瑜妳幹嘛教她這個！」子瑜無辜的回：「那是因為ONCE說，希望她能講這句….」隨後彩瑛說她什麼都沒學，但也突然說出「哇嘎哩貢」，Sana也表示，前面幾位成員都講太好了，「害我想跳過…」結果也突然冒出「哇嘎哩貢，挖金水！」Mina也表示：「我剛剛也有在後台跟子瑜學一些話，但我現在只記得『哇嘎哩供』，總之，這趟巡演是TWICE第一次連唱3天，很感謝粉絲！」子瑜則說：「快樂的時間總是過的很快，希望也能快樂的玩！」還用台語說「今天也要跟我們玩得開開心心的唷」。定延則捨不得今天是最後一天，「過去的三天，ONCE都很認真幫我們應援，希望下一次的巡演還是能夠來到台北，現在講好像太早了，應該要最後才說，但我想要說的是，如過今天粉絲可以玩的很開心的話，我相信我們下一次也有機會再來台演出的」。TWICE帶著世界巡演《THIS IS FOR》自20日起一連3天登上台北大巨蛋開唱，3場預計吸引12萬人進場，首場超過4萬名觀眾，創下驚人紀錄！今（22）日迎來最後一場，TWICE去年（2025）11月首度來台在高雄世運開唱，這次粉絲等了半年終於再見偶像，開場影片一出來就有人瘋狂尖叫，隨後燈一暗舞台升起，TWICE現身那一刻直接把大巨蛋音量開到最大。成員輪流打招呼，志效先開口說很期待來台北見大家，子瑜直接用中文講「真的非常期待這⼀天，也等了非常久」，定延也跟著用中文互動，MOMO丟出一句台語「吃飽沒？」讓現場笑聲跟尖叫混在一起。這次演出的歌單一路驚喜連連，〈SET ME FREE〉、〈I CAN’T STOP ME〉、〈YES or YES〉全場大合唱沒停過，子瑜個人舞台首唱〈Run Away〉、彩瑛〈SHOOT〉輪番上場撐住節奏，後段用〈ONE SPARK〉、〈Feel Special〉一路唱到安可〈Talk that Talk〉，紙花、燈海、360度舞台全開，2個多小時幾乎沒有冷場。TWICE這次演出還創下四大紀錄，不只單場⾸度突破4萬⼈入場，還寫下大巨蛋首次搬進360度舞台、短時間內征服高雄世運與台北大巨蛋、以及女團3場完售等紀錄。這次TWICE來台，主辦單位從演出前就鋪滿全台的「ONCE CITY MAP」城市應援，到現場原裝360度舞台、LED巨幕與完整巡演配置同步搬進大巨蛋，開場直接用〈THIS IS FOR〉炸場，接著一路唱到〈The Feels〉、〈FANCY〉、〈What is Love?〉等代表曲，甚至台北場限定加碼首唱〈TAKEDOWN〉，整場超過30首歌，氣氛一路嗨到不行。