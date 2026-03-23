近日中國女星張婧儀手拿黃色塑膠袋走紅毯的照片在Threads上瘋傳，有網友製成梗圖宣稱該塑膠袋是法國奢侈品牌巴黎世家（Balenciaga）推出的包包，要價新台幣5.7萬元，讓眾人傻眼，掀起熱議，但真相並非如此。這張照片出自去年的北京電影節，黃色塑膠袋是張婧儀在電影《獨一無二》中使用過的道具，故意拿著走紅毯是為了宣傳角色，更是為了提倡環保，與巴黎世家完全無關，一堆網友都被造假梗圖騙了。
張婧儀拿巴黎世家塑膠袋走紅毯？梗圖在Threads瘋傳
Threads上近日有網友發文，將張婧儀手拿黃色塑膠袋走紅毯的照片，與巴黎世家的商品照擺在一起，製作成梗圖，稱這個塑膠袋就是巴黎世家推出的最新包包，要價1790美金（約新台幣5.7萬元）。
此圖曝光後立刻掀起眾人熱烈討論，大家紛紛留言批評看不懂時尚，甚至開玩笑說：「這個我家很多」、「我開始覺得巴黎世家是在諷刺最重名牌的人」、「我只能說，台灣人比杜拜還富有。家家戶戶都有名牌包，紅白條紋也不錯呀，他們設計師可以考慮」。
張婧儀拿塑膠袋真相曝光！一堆人被騙了
不少人將梗圖內容當真，但事實上，巴黎世家根本沒有推出此包款，張婧儀在紅毯上拿的確實就是普通的黃色塑膠袋。當時她是為了宣傳自己主演的電影《獨一無二》，才拿在劇中頻繁使用的塑膠袋道具登場，這也是她為了提倡環保，故意不拿名牌包走紅毯的叛逆表現，沒想到這組照片在隔了近1年時間後再度被挖出來，移花接木製成假資訊梗圖，造成誤會。
不過，巴黎世家過去確實有推出過一款名為「TRASH BAG」（垃圾袋）的包包，定價就是1790美金，共有黑、藍、白、黃4個顏色；但該包款由小牛皮以及特殊亮面塗料製成，並非真的使用塑膠，與張婧儀提的袋子質感、造型完全不一樣。
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Threads上近日有網友發文，將張婧儀手拿黃色塑膠袋走紅毯的照片，與巴黎世家的商品照擺在一起，製作成梗圖，稱這個塑膠袋就是巴黎世家推出的最新包包，要價1790美金（約新台幣5.7萬元）。
此圖曝光後立刻掀起眾人熱烈討論，大家紛紛留言批評看不懂時尚，甚至開玩笑說：「這個我家很多」、「我開始覺得巴黎世家是在諷刺最重名牌的人」、「我只能說，台灣人比杜拜還富有。家家戶戶都有名牌包，紅白條紋也不錯呀，他們設計師可以考慮」。
不少人將梗圖內容當真，但事實上，巴黎世家根本沒有推出此包款，張婧儀在紅毯上拿的確實就是普通的黃色塑膠袋。當時她是為了宣傳自己主演的電影《獨一無二》，才拿在劇中頻繁使用的塑膠袋道具登場，這也是她為了提倡環保，故意不拿名牌包走紅毯的叛逆表現，沒想到這組照片在隔了近1年時間後再度被挖出來，移花接木製成假資訊梗圖，造成誤會。
不過，巴黎世家過去確實有推出過一款名為「TRASH BAG」（垃圾袋）的包包，定價就是1790美金，共有黑、藍、白、黃4個顏色；但該包款由小牛皮以及特殊亮面塗料製成，並非真的使用塑膠，與張婧儀提的袋子質感、造型完全不一樣。