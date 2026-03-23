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金豬食堂公告3月22日有包場！TWICE下班慶功行程洩漏被罵爆

3月22日全時段包場，當日暫停用餐登記，不開放現場候位

▲金豬食堂在日前發出3月22日包場公告，引起粉絲猜測是TWICE慶功宴地點遭到炮轟。（圖/金豬食堂臉書）

TWICE真的就前往金豬食堂用餐，現場有超過300位粉絲已經在場等候，雖然秩序良好也沒有發生衝突，但金豬食堂的做法依舊引起ONCE的不滿。

ONCE不爽金豬食堂灌爆Google評價！查證真相有點尷尬

▲金豬食堂遭到ONCE出征Google評價，許多1星負評稱官方不尊重偶像隱私。（圖/金豬食堂Google評價）

本來就有義務要公告「今天你來排隊是吃不到的」，這完全是餐飲業的常態

記者自己身為ONCE認為，「店家按照用餐規定發公告完全是常理，粉絲才是有權利決定不要到現場去打擾下班偶像的人！」

▲金豬食堂日常其實就常常都會發「包場公告」、「訂位公告」的資訊，不是侷限只有韓團包場慶功才有發公告。（圖/金豬食堂臉書）

TWICE在台北開演唱會一連三天，終於在週日（22日）完美落幕。然而在下班之後，TWICE一行人到韓國烤肉店「金豬食堂」慶功用餐，到場時早就有將近300位粉絲在等候，雖然秩序良好也沒有爆衝影響成員們，但仍然被許多ONCE（粉絲名）認為是在打擾成員的下班私人行程，把矛頭全指向公布3月22日有包場的「金豬食堂」，不少粉絲甚至還去Google刷1星負評，引爆爭議。韓式烤肉店「金豬食堂」3月19日在臉書上貼出公告表示：「，已完成訂位的貴賓請放心，將照常接待，如有不便之處，敬請見諒，感謝大家對金豬食堂的支持與喜愛。」由於3月22日就是TWICE演唱會最終日，當時公告發出之後就有不少人猜測，這是TWICE下班後的慶功宴行程，引爆不少粉絲認為金豬食堂不懂照顧藝人的隱私。結果昨晚演唱會結束後，記者實際查看金豬食堂的Google評價，在12小時內有許多粉絲灌爆1星負評，不少人都表示：；也有人在Threads聲援表示：「如果金豬不要發包場公告，TWICE就可以放鬆下班好好休息了啊！」不過事實上，金豬食堂在台灣的用餐規則當中並不是「全訂位制」，而是會開放給現場客人排隊候位，以一間餐廳來說，如果有這樣的制度當場地被包場時，記者再仔細看金豬食堂過去的貼文，不僅只有韓國藝人來台灣時才有發出「包場公告」，官方平常的時候也會有相同的公告出現，「並不是人人都認識TWICE或者這些韓國明星，更多的只是單純要去吃美食的饕客」，店家有現場候位機制，發出包場公告提醒客人不要撲空、避免消費糾紛，其實一點問題都沒有。