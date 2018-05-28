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一般事業廢棄物無處可去　李婉鈺擔心新北「垃」在其中

記者陳志仁／新北報導2018/05/28 17:18
▲李婉鈺希望新北市長朱立倫能給2000多個家庭一條生路，參考桃園市長鄭文燦、台中市長林佳龍有擔當的做法，別讓新北「垃在其中」。（圖／記者陳志仁攝，2018.05.28）
▲李婉鈺希望新北市長朱立倫能給2000多個家庭一條生路，參考桃園市長鄭文燦、台中市長林佳龍有擔當的做法，別讓新北「垃在其中」。（圖／記者陳志仁攝，2018.05.28）

新北市的3座焚化爐輪流歲修，導致一般事業廢棄物無處可去的窘境，10多位的廢棄物清除處理業者，今（28）日前往新北市議會向新北市議員李婉鈺陳情；李婉鈺呼籲市府參考台中市、桃園市的解決方式，別讓新北「垃在其中」。

新北市長朱立倫回應，縣市環保局焚化廠以處理一般廢棄物（家戶垃圾）為優先，倘有餘裕，則應配合環保署統一調度；此外，也請環保局調整、加快歲修的時間，同時針對事業廢棄物的源頭減量，及釐清業者事業廢棄物的來源或內容，最後在權責上要積極的協助業者，將事業廢棄物的垃圾分配到政府或民間的焚化廠，細節的部分將情環保局來執行。

李婉鈺指出，新北市平均每日1600噸的家用垃圾，一般事業廢棄垃圾（餐廳、委托業者代收的大樓）平均每日1200噸，但新北市的新店、樹林、八里三座焚化爐，每日可焚燒總量只有2600噸，每日缺口有200噸；此外，3座焚化爐輪流的歲修，每日缺口擴大至500噸以上，讓業者只能將無法進場的500噸找地方暫置，衍生環境衛生的問題。

李婉鈺表示，業者主要處理市場的事業廢棄物，而這些都是政府的標案，但因焚化爐管制數量的政策，不僅讓業者焦頭爛額，未來餐廳、社區的事業廢棄物改用家戶垃圾處理，環保局清潔隊員的工作量大增、爆肝；希望新北市長朱立倫能給2000多個家庭一條生路，參考桃園市長鄭文燦、台中市長林佳龍有擔當的做法，透過打包方式或協調外縣市燒垃圾的方法，給予業者積極的正面回應。

新北市廢棄物清除處理商業同業公會理事長曾育淵說，新北垃圾收量就是很緊的狀況，當業者無法處理的一般事業廢棄垃圾，使用大型垃圾袋轉棄家用垃圾車當一般家庭垃圾處理，將會造成環保清潔隊清運車輛與人力的吃緊；此外，往年都能可以處理7至8成的垃圾量，今年只能收6成的量，目前只能將多餘的500噸暫置在自己的空地、停車場，恐衍生環境衛生的問題。

關鍵字焚化爐李婉鈺朱立倫清潔隊
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