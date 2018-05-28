影／田中馬報名登記搶破頭　比499之亂還要夯

▲五顆星評價的台灣2018年台灣米倉田中馬拉松，開放田中鎮民優先報名，500個優惠名額不到一小時就登記額滿，不少人妙喻比499之亂還要夯。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.28）

搶破頭！比499之亂還要夯，充滿台式熱情，在運動筆記評分最高檔的田中米倉馬拉松，28日開放田中鎮民優先報名，清晨6點不到，就有近百民眾聚集在田中鎮公所開始排隊， 500個優惠名額不到一小時就登記額滿，晚來一步的陳姓民眾扼腕表示，太誇張了，報名田中馬比499之亂還要夯。

由田中鎮公所與田中鎮觀光商圈發展協會所舉辦的「運動i台灣2018年台灣米倉田中馬拉松」，每年報名參加的人數都是超過上萬人，讓一個名不見經傳的樸實小鎮「田中」，能在2012年首屆馬拉松就獲得選手近五顆星的評價，更在運動筆記的年度十大優質賽事票選當中一枝獨秀。



▲五顆星評價的台灣2018年台灣米倉田中馬拉松，開放田中鎮民優先報名，500個優惠名額不到一小時就登記額滿，不少人妙喻比499之亂還要夯。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.28）

7年前田中鎮首度舉辦馬拉松比賽，好客的田中鎮民沿路準備炒麵、水果甚至烤山豬等豐富美食，讓跑者「吃到飽」，從此連續5年成為獲選最具台灣人情味的熱門賽事，甚至帶動當地路跑文化，主辦單位體恤鎮民相挺，每年也提供500名地主名額優先登記，但隨著賽事精采，排隊登記一年比一年更早。

不早一點來真的搶不到！田中鎮公所主任秘書黃瓊瑤表示，田中馬拉松第4年開放鎮民優先登記，第1年花了3天才報名額滿，去年則6點半就有人來排隊，今年更早，竟然5點半就有民眾來公所大門守候，到8點開門前，人龍已排近百公尺，不到1小時就登記額滿。



▲五顆星評價的台灣2018年台灣米倉田中馬拉松，開放田中鎮民優先報名，500個優惠名額不到一小時就登記額滿，不少人妙喻比499之亂還要夯。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.28）

黃瓊瑤說，只要戶籍地登記田中鎮，鎮民就可以來申請登記，一人可幫忙登記5位，其中不少是阿公阿嬤早起來幫孫子報名，鎮民報名已健跑組居多。另外一般民眾將於6月2日至8日早上10點在網路開放登記，12日公告抽籤結果。歡迎大家11月11日一起來田中體驗人情味。