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工商快訊

廣編／巨匠電腦化身職場月老　舉辦聯合徵才創造媒合機會

本報訊2018/05/29 11:18
▲巨匠電腦化身職場月老，舉辦聯合徵才創造媒合機會。（圖／公關照片）
▲巨匠電腦化身職場月老，舉辦聯合徵才創造媒合機會。（圖／公關照片）

巨匠電腦於本月展開2018企業聯合徵才面試會，主要目的是輔導學員順利就業，只要是巨匠電腦課程學員皆可參加，報名費用皆包含在巨匠電腦學費中，無須額外付費。本季聯合徵才面試共有三場，分別在台北（5/18）、台南（5/25）及台中（6/8），約有30間合作企業參與，預計釋出250名職缺。

六月是畢業季，青年人面對就業問題時常碰壁。根據人力銀行統計，去（2017）年的應屆畢業生當中，僅有不到四成在3個月內找到正職工作，新鮮人平均需要投遞20封履歷才有一次面試機會。企業與求職者間存在著期待落差的社會現象。

為了幫助青年人能發揮所學順利就業，巨匠電腦每年皆舉辦企業聯合徵才活動，學員報名皆無須額外付費，只要有繳交巨匠電腦學費皆可參加。聯合徵才活動不只是提供學員面試機會，還會在學員報名時給予專業的規劃建議，並且協助學員完成履歷提交、資料準備、面試後續追蹤以及上班狀況等，讓學員順利找到理想工作。

聯合徵才不只幫助求職端解決困境，企業端亦透過聯合徵才找到許多人才，求職者年齡範圍從18至40歲，有剛畢業的社會新鮮人，也有已步入職場想要轉換跑道的求職者。巨匠電腦透過開設產學就業班，培訓學員在專業、實務導向的課程中快速累積技術及實務經驗，輔導學員考取國際證照，再藉由聯合徵才提供企業優秀的專業人才。

巨匠電腦學費提供給學員的服務多樣，課程內容訓練的專業種類豐富，培訓出來的職務類型廣闊，例如：工程師、系統分析師、雲端管理、網路管理、程式設計師、3D建模、數據分析師、資料分析師、平面設計、多媒體設計、網頁設計師等，並且每年會在全台各地舉辦企業聯合徵才面試會，創造就業媒合機會、打造雙贏平台。

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