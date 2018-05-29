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台大女左腿找到了！殯葬業者尋獲：「盼死者保有全屍」

社會中心／新北報導2018/05/30 07:51
▲今（30）日凌晨 2 時許，殯葬業者連同警方在距離朱嫌埋藏屍塊不到 20 公尺的水溝蓋內側，尋獲了黃女的左大腿骨。（圖／NOWnews 資料圖片）
▲今（30）日凌晨 2 時許，殯葬業者連同警方在距離朱嫌埋藏屍塊不到 20 公尺的水溝蓋內側，尋獲了黃女的左大腿骨。（圖／NOWnews 資料圖片）

新北市板橋區日前驚傳一名台大高材生黃姓女子，慘遭健身教練朱姓男友殺害後分屍。警方原本在朱姓凶嫌的住家樓下花圃尋獲了 7 袋遺體，但經過拼湊後發現，還缺少黃女的左大腿骨、頭髮，以及臟器，最後終於在今（30）日凌晨 2 時許，在距離埋藏屍塊不到 20 公尺的水溝蓋內側，尋獲了黃女的左大腿骨。


朱男狠心殺害黃女並殘忍分屍，犯後疑似畏罪輕生，朱男的父母日前獲報到場協助調查，一度哭求檢警不要解剖愛子的遺體。（圖／翻攝自爆料公社 , 2018.05.29）

綜合媒體報導，一名翁姓殯葬業者在看到了分屍案的新聞後，得知警方所尋獲的黃女遺體不全，希望能「保有一個全屍」，讓死者可以圓滿的走，因此主動透過媒體連繫上海山分局偵查隊，一同前往板橋國光街凶嫌的住處及棄屍地點進行搜尋。


朱嫌在住家社區花圃內埋藏了 7 袋屍塊。（圖／NOWnews 資料圖片）

報導指出，今天凌晨 2 時許，果然在凶嫌埋藏 7 袋屍塊的花圃旁，不到 20 公尺處的水溝蓋內側，摸到一袋「軟軟的、飄有屍臭」的袋子。而警方也趕緊呼叫鑑識人員到場鑑定，證明確實就是黃女的左大腿骨。

警方指出，目前黃女的遺體只剩下臟器及頭髮的部分尚未尋獲，接下來將持續搜索剩餘的證物，以利後續調查。

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狠殺直播主女友　嫌遭收押

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