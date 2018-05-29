台大女左腿找到了！殯葬業者尋獲：「盼死者保有全屍」

新北市板橋區日前驚傳一名台大高材生黃姓女子，慘遭健身教練朱姓男友殺害後分屍。警方原本在朱姓凶嫌的住家樓下花圃尋獲了 7 袋遺體，但經過拼湊後發現，還缺少黃女的左大腿骨、頭髮，以及臟器，最後終於在今（30）日凌晨 2 時許，在距離埋藏屍塊不到 20 公尺的水溝蓋內側，尋獲了黃女的左大腿骨。



▲朱男狠心殺害黃女並殘忍分屍，犯後疑似畏罪輕生，朱男的父母日前獲報到場協助調查，一度哭求檢警不要解剖愛子的遺體。（圖／翻攝自爆料公社 , 2018.05.29）