國台辦認同：應讓國民黨、民進黨和共產黨比賽　誰愛台灣

大陸國台辦發言人安峰山今(30)日表示，在面對台灣內部現在藍綠惡鬥和對立局面，台灣有些輿論也認為，應該讓國民黨、民進黨和共產黨一起來比賽，誰更愛台灣。這樣的話，能夠讓老百姓有更多的選擇。

安峰山今天在國台辦記者會上回答有關「大陸不排除發身分證給『有家歸不得』的台商或台生」時表示，「兩岸一家親」加強交流合作，是兩岸同胞的共同願望，這有利於增進同胞的利益和福祉。民進黨當局無視兩岸同胞，特別是台灣同胞的實際需求和切身利益，對兩岸交流橫加指責、干涉。部分學者們提出的擔憂，大陸方面可以理解。



安峰山指出，從大陸改革開放幾十年來逐漸蓬勃發展，也潛移默化地改變台灣同胞對大陸一些刻板的印象。越來越多台灣民眾，願意到大陸學習、交流、創業、就業、發展、生活，也是這方面的具體表現。