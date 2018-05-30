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國台辦認同：應讓國民黨、民進黨和共產黨比賽　誰愛台灣

記者陳弘志／綜合報導2018/05/30 15:50
▲國台辦發言人安峰山。（圖／中國台灣網 ）
▲國台辦發言人安峰山。（圖／中國台灣網 ）

大陸國台辦發言人安峰山今(30)日表示，在面對台灣內部現在藍綠惡鬥和對立局面，台灣有些輿論也認為，應該讓國民黨、民進黨和共產黨一起來比賽，誰更愛台灣。這樣的話，能夠讓老百姓有更多的選擇。

安峰山今天在國台辦記者會上回答有關「大陸不排除發身分證給『有家歸不得』的台商或台生」時表示，「兩岸一家親」加強交流合作，是兩岸同胞的共同願望，這有利於增進同胞的利益和福祉。民進黨當局無視兩岸同胞，特別是台灣同胞的實際需求和切身利益，對兩岸交流橫加指責、干涉。部分學者們提出的擔憂，大陸方面可以理解。
 
安峰山指出，從大陸改革開放幾十年來逐漸蓬勃發展，也潛移默化地改變台灣同胞對大陸一些刻板的印象。越來越多台灣民眾，願意到大陸學習、交流、創業、就業、發展、生活，也是這方面的具體表現。

安峰山提到去年十九大時的「土生土長台灣女兒盧麗安」，當時引起台灣廣泛的關注。有輿論認為，兩岸開始進入一個制度和人才之爭的時代。

安峰山說，他記得有記者提問時，也提到台灣現在出現「無色覺醒」的現象。「實際上，在面對島內現在藍綠的惡鬥和對立，有些島內的輿論也認為，應該讓國民黨、民進黨和共產黨一起來比賽，誰更加愛台灣。這樣的話，能夠讓老百姓有更多的選擇」。
 
安峰山說，一個制度、一個政黨，究竟有沒有吸引力？關鍵在於它能不能把人民對美好生活的嚮往和追求，當做自己的奮鬥目標，能夠讓老百姓獲得實實在在的好處，能夠給老百姓提供更好的發展機會和更大的發展空間。如果離開了這些方面，其他的都是不切實際的，空喊什麼「愛台灣」，或者標榜所謂的「普世價值」，實際上都於事無補，是騙不過老百姓的眼睛。

關鍵字兩岸國台辦安峰山愛台灣身分證
陳景峻延續白綠合　國民黨：埋暗樁藍竹縣提名喬不定　全民調非唯一解

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