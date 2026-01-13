UNIQLO最新冬天抗寒組合出爐！許多人經歷這兩週寒冷之後，終於意識到自己欠缺一組冬天禦寒衣物，不少人都想在UNIQLO添購最新冬裝，但卻不知道該如何挑選，然而近日日媒也報導最新熱門2款商品，包括「無縫羽絨短版外套」以及「UNIQLO : C的極暖HEATTECH發熱衣」，許多人將兩者搭配之後，連出國玩雪都沒在怕，-5°C低溫也是照樣溫暖，推薦給最近想要買入冬裝的民眾！
UNIQLO超強外套日圓7990搶翻！保暖程度日本人都推薦
綜合日媒報導，UNIQLO在這波冬季一款「無縫羽絨短外套（シームレスダウンショートジャケット）」大受歡迎，現在搭配冬季優惠官網只要7990日圓（約台幣1600元）就能買到，該款無縫羽絨外套簡約的設計，加上使用750蓬鬆度以上的優質羽絨填充，輕盈又保暖。
該款外套有名不是浪得虛名，在日本男性雜誌《UOMO》精選的10件UNIQLO冬天外套中，保暖程度拿下第三名的成績，許多民眾穿過都表示：「這真的好搭又保暖....UNIQLO必買的其中一件」、「這件外套再搭配UNIQLO : C的極暖發熱衣，真的是行動的暖爐！」、「這件外套設計真的很棒，零下5度穿都沒問題」。
UNIQLO最強組合誕生了！UNIQLO : C極暖發熱衣-5°C都能穿
然而除了無縫羽絨外套受到關注外，今年UNIQLO冬天另外一個焦點就是UNIQLO : C系列全新極暖HEATTECH發熱衣，這是UNIQLO跟曾任Chloé、Givenchy創意總監設計師Claire Waight Keller合作的系列商品，不僅推翻衣物保暖等於厚重的想像，穿起來輕盈、細薄，完全不會顯得臃腫。
根據官網介紹，UNIQLO : C系列全新極暖HEATTECH發熱衣，還加入了9%喀什米爾混紡，比過去UNIQLO一般發熱衣增加1.5倍保暖度，屬於「極暖等級」，建議穿著溫度區間為-5°C～15°C，不少日本人一口氣包下無縫羽絨短外套以及該件UNIQLO : C系列羽絨衣（1990日圓約台幣400元），整組不用10000元日幣（約台幣2000元）就能打敗寒冬，直言這是「最強抗寒組合」。
無縫羽絨短外套、UNIQLO : C極暖發熱衣組合太神！台灣UNIQLO有賣嗎？
答案是有的！這一套組合在台灣也現行販售當中，不過價格理所當然一定比日本還要貴一些，其中無縫羽絨短外套現在配合冬天優惠折扣，原價3490元，現在只要2490元就能夠買到，現殺1000元入手時機很不錯，貨號為「478578」，男生女生都適合穿搭。
另外UNIQLO : C系列全新極暖HEATTECH發熱衣，有分成高領、圓領、U領，全部均一價都是690元，貨號為「478954」、「478955」、「480342」，這樣一套在台灣UNIQLO購入3180元，絕對夠打台灣寒流來襲，如果你覺得上波冷空氣體感實在冷到受不了，這套UNIQLO禦寒組合也許是你非常值得參考的哦！
資料來源：UNIQLO官網、UOMO
