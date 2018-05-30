「政府不做我來做！」館長霸氣：有小孩員工每月補助三千

成吉思汗健身俱樂部「館長」陳之漢日前因總統蔡英文宣布捐 100 萬美元給世界衛生組織，和民進黨立委段宜康隔空交戰， 29 日又在直播中怒吼「台灣小孩都快上不起幼稚園了，國家還一直把錢往外送」，讓不少家長心有戚戚焉。館長 30 日再開直播，指有網友留言質疑他靠北政府，為什麼不對自己的員工好一點？館長因此直接在直播中宣布：「成吉思汗旗下所有員工，只要有小孩的，我每個月補助 3000 塊！」

館長之前在直播中怒嗆「我 X 他媽的 我們國家一直把錢往外面送，台灣的幼稚園私立有多貴你知不知道？不食人間煙火就是現在這個政府。」更調侃「段先生你要不要出這 3 萬塊托嬰的費用？」讓大批家長淚崩直喊「說出我心聲！」不料卻有網友質疑「館長你在這靠北公育、公托啊，你自己在外面亂捐錢哪，你員工為什麼不加薪？」