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即時跑馬燈館長霸氣：有小孩員工每月補助三千45億助海地？館長：救救台灣好嗎8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
生活

「政府不做我來做！」館長霸氣：有小孩員工每月補助三千

生活中心／綜合報導2018/05/31 00:34
▲「政府不做我來做！」館長宣布：「有小孩的員工加薪三千元。」（圖／翻攝自YouTube）
▲「政府不做我來做！」館長宣布：「有小孩的員工加薪三千元。」（圖／翻攝自YouTube）

成吉思汗健身俱樂部「館長」陳之漢日前因總統蔡英文宣布捐 100 萬美元給世界衛生組織，和民進黨立委段宜康隔空交戰， 29 日又在直播中怒吼「台灣小孩都快上不起幼稚園了，國家還一直把錢往外送」，讓不少家長心有戚戚焉。館長 30 日再開直播，指有網友留言質疑他靠北政府，為什麼不對自己的員工好一點？館長因此直接在直播中宣布：「成吉思汗旗下所有員工，只要有小孩的，我每個月補助 3000 塊！」

館長之前在直播中怒嗆「我 X 他媽的 我們國家一直把錢往外面送，台灣的幼稚園私立有多貴你知不知道？不食人間煙火就是現在這個政府。」更調侃「段先生你要不要出這 3 萬塊托嬰的費用？」讓大批家長淚崩直喊「說出我心聲！」不料卻有網友質疑「館長你在這靠北公育、公托啊，你自己在外面亂捐錢哪，你員工為什麼不加薪？」

館長 30 日再開直播提及此事，霸氣宣布「成吉思汗旗下所有員工，不分任何職務（除了主管），從 6 月份起開始算，只要有小孩的，我每個月補助 3000 塊！」另外，由於公司有幾對情侶檔，若未來結婚生小孩，同樣 2 個人都適用，一個小孩就是補助 6000 元，「我們政府不會做事，我就來做！」

網友聽了後紛紛留言力挺「可以！這個良心事業」、「請問貴公司還缺人嗎？我明天立刻辭職」、「三千超多好嗎！你去比比外面的民間狗老闆」、「反觀曲棍球什麼時候才要吞啦」、「幹，我之前也酸他，加三千我補推回來！每個月多三千，奶粉尿布錢都有了」。

關鍵字館長陳之漢公托加薪補助
45億助海地？館長：救救台灣好嗎

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