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政治

趕走桃猿？陳學聖提告　造謠網友GG了

記者戴祺修／台北報導2018/05/31 15:58
▲網友在PTT上貼文稱桃園市長參選人陳學聖要把Lamigo趕出桃園，陳學聖在臉書上喊告。（圖／陳學聖服務處提供 , 2018.05.24）
▲網友在PTT上貼文稱桃園市長參選人陳學聖要把Lamigo趕出桃園，陳學聖在臉書上喊告。（圖／陳學聖服務處提供 , 2018.05.24）

網路造謠「母湯喔！」一位章姓網友日前在知名 BBS 站上發文說，桃園市長參選人陳學聖發誓要把 Lamigo 趕出桃園，網友跟進批評陳學聖是「豬隊友」，但陳學聖知道此事後，今(31)日在臉書貼文澄清喊提告，雖然該位網友已經在 BBS 站上貼文道歉，但陳學聖表示，還是要看是貼文動機後，再決定是否放棄法律途徑解決。

對於網友的造謠，陳學聖在臉書貼文說，有關近日 PTT 網友散布本人若當選桃園市長將會將 Lamigo 球團趕出桃園的不實謠言，此行為已對本人聲譽及Lamigo球迷造成傷害，現已蒐集相關證據並將提出告訴，並感謝各界以及球迷們的關心，希望這一切的背後沒有政治操作，若只是該網友的無心之過，本人將不會為難。

▲網友發文指控立委陳學聖要把 Lamigo 球團趕出桃園。（圖／取自PTT）

在陳學聖喊出提告後，該位章姓網友也隨即貼文道歉說，「各位是這樣的，我前兩三天在這裡 PO 了一篇文章，不小心讓陳學聖委員涉入風波，現在說要告我，請問我現在道歉來得及嗎？在此向陳學聖委員道歉，本人只是討厭桃猿隊的球迷，於 107 年 5 月 28 日晚間發文逞一時之快，發表陳學聖委員希望把Lamigo趕出桃園一事等不當言論，無端讓您受到池魚之殃變成他人口中的豬隊友，我住新北市，是國民黨忠實支持者無意影響桃園市長選情，在此深表歉意，我知道大家都有備份，刪文是想辦法減少謠言擴散  。」   

不過道歉文一出，網友不領情，紛紛留言批評「造謠文，很行啊，玩出事了吧」、「造謠被告，不是剛好嗎？」、「活該」、「年輕人，這些都是你自找的XD」等等，陳學聖接受《NOWnews今日新聞》訪問的時候表示，如果是說像兼任中職會長的立委吳志揚被無端捲入，還比較合理，因此他希望能夠明白該位網友的發文動機後再說。

陳學聖說，該網友發文的動機是否真如道歉文章說的單純，還是有其他政治動機，還需要等待警方調查之後才能明白，如果真的是單純誤會，他就不會採取法律途徑。

關鍵字陳學聖桃猿lamigo網路謠言桃園市長選舉
「國民參與刑事審判制度」上路

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