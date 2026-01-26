我是廣告 請繼續往下閱讀

▲霍諾德（如圖）日前徒手攀爬101，第一視角記錄過程的掌鏡者，是他的攝影師好友金國威。（圖／Netflix提供）

美國攀岩傳奇霍諾德（Alex Honnold）日前挑戰徒手攀登台北101大樓成功！Netflix全程轉播，全球觀眾都看得動魄驚心。記錄畫面的攝影師來頭同樣驚人，就是霍諾德的生死之交、奧斯卡最佳紀錄片得主金國威（Jimmy Chin）。兩人曾共同完成紀錄片《赤手登峰》（Free Solo），將攀岩極限推向世界舞台，這趟台北101行，金國威依然是那個最懂霍諾德的人。金國威曾表示，開始聽聞霍諾德事蹟時，他覺得對方不是神就是騙子。兩人現在是極限運動界的絕佳拍檔，在2023年PTC LiveWorx 年度大會（PTC LiveWorx 2023）的主題節目中，兩人接受暢銷作家凱莉·柯里根（Kelly Corrigan）訪問，金國威透露，他第一次聽到霍諾德的名字時，其實充滿了懷疑。當時金國威已是極限攝影圈的「金童」，聽聞一個20歲出頭的年輕人徒手獨攀了錫安國家公園的月光拱壁（Moonlight Buttress）和優勝美地的半圓頂（Half Dome）。金國威表示：「我當時心想，這傢伙要嘛是個徹頭徹尾的騙子，要嘛就是史上最偉大的攀岩者。」因為在當時，那些挑戰太過超前，讓人難以置信。兩人後來是透過傳奇登山家Conrad Anker牽線，一起去了婆羅洲（Borneo）探險。在那裡，金國威親眼目睹霍諾德在沒人爬過的岩壁上探索未知，那一刻他確信：「這傢伙是真材實料。」在該場演講中，霍諾德笑稱金國威有時候就像他的「雪巴人（Sherpa，意指協作、嚮導）」，因為拍攝攀岩需要背負大量的繩索與攝影器材。金國威也幽默回擊：「我也為你背了不少繩子啊。」這種互相調侃背後，是建立在極度信任上的合作關係，兩人真的是生死之交。《赤手登峰》的誕生其實是個巧合，當金國威與妻子柴（Chai Vasarhelyi）向霍諾德提議拍片時，霍諾德剛好下定決心要挑戰酋長岩，霍諾德表示，「我們就像是負責搬運的團隊。」但他也承認，金國威之所以能成為頂尖戶外攝影師，是因為「他能去到別人去不了的地方，而且動作夠快，不會拖累隊伍。」外界常認為霍諾德是在玩命，但最了解他的金國威有不同解讀。金國威以一個精妙比喻形容霍諾德的風險管理：「當你看他爬那些讓99.9%的人都嚇破膽的岩壁時，對他來說，其實就像是在人行道上走路一樣。」金國威表示，只要霍諾德「不跳進車流裡」，他就是安全的。這種理解源於金國威自己也是頂尖登山家，他深知霍諾德背後付出的準備有多驚人。他見證了霍諾德如何將不可能轉化為日常，讓他鏡頭下的霍諾德，不是在特技表演，而是對生命的極致掌控。這次霍諾德挑戰台北101，金國威再次舉起相機。對觀眾來說，這是兩個傳奇世紀同匡。但對他們而言，這不過是絕佳拍檔在世界另一個角落，又一次關於信任與默契的日常。《赤手獨攀台北101：直播》Skyscraper LIVE現已於Netflix全球熱播中。