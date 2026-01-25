美國傳奇極限攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）原定昨（24）日要挑戰徒手攀爬台北101，卻因天候不佳喊卡改至今日早上9點舉行。而霍諾德在台灣可不只爬了101，他的老婆也愛相隨一起來到台灣，兩人還一起到大稻埕泡茶、散步，夫妻照片放閃照片也曝光，閃瞎許多網友雙眼。

霍諾德來台灣行蹤曝光！跟老婆大稻埕泡茶放閃

霍諾德在台北的「非正式行程」意外成為話題，雖然活動延期不過他並沒有讓自己閒下來，他被目擊現身象山步道健行，親切與民眾互動；他也前往南港的市民抱石攀岩館進行約兩小時訓練，挑戰高難度路線Moonboard，並在岩點留下親筆簽名，引起攀岩圈熱議。

除了訓練行程，霍諾德的妻子桑妮麥肯德勒斯也全程陪同來台，兩人被拍到現身大稻埕、迪化街泡茶散步，意外以藍色系穿搭形成「情侶裝」，桑妮也在社群分享近距離觀看丈夫進行全裝備測試攀爬的畫面，讓粉絲一窺幕後準備過程。

▲霍諾德來台準備攀岩101，太太Sanni愛相隨，兩人還抽空去大稻埕飲茶，體驗台灣文化。（圖／翻攝自Sanni IG@sannimccandless）
▲霍諾德（如圖）的太太Sanni記錄他為爬101做訓練和測試的過程，老婆第一視角，果然帥氣。（圖／翻攝自Sanni IG@sannimccandless）
霍諾德徒手征服101　全球直播見證歷史

現年40歲的霍諾德，是全球首位以無繩索方式徒手登上優勝美地國家公園酋長岩的攀岩家。該壯舉拍成紀錄片《赤手登峰》後，勇奪奧斯卡最佳紀錄片獎，讓他聲名大噪，而他的握力高達95磅，遠超一般成年男性平均值的30磅，被視為極限運動界的傳奇人物。

此次挑戰台北101外牆，高度約508公尺，將採取Free solo方式全程無繩索、無安全裝備完成。也有民眾實際在101一樓外牆嘗試「試抓」，直言牆面滑順、幾乎無法施力，更凸顯挑戰難度之高。本次攀爬101活動將於1月25日上午7時起，台北101周邊部分路段也將實施交通管制，並在台灣時間早上9點起，透過Netflix全球直播，見證歷史性的瞬間。

