賈永婕：霍諾德狀態超穩定！艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）今（24）日早上9點原訂挑戰徒手攀登台北101，怎料因天候狀況延期至明日同一時間，全球粉絲關注，稍早《NOWNEWS今日新聞》記者求證台北101董事長賈永婕，她表示霍諾德狀態很穩定，相信其心情不會受打擊，至於各地粉絲特地到場朝聖撲了個空，賈永婕也欣慰回應：「哇好感動喔，謝謝大家的熱情支持，不好意思再多玩一天！」
爬101改明天！霍諾德真實狀態曝光 賈永婕致謝
霍諾德攀登台北101改期至明日，《NOWNEWS今日新聞》詢問賈永婕其狀態，她透露「我沒有特別關心，但是我知道這種頂尖運動員心態很穩定的！」相信霍諾德心情不會受太大影響，樂觀調適、準備明日的挑戰。
另外，今上午7時起，台北101現場聚集國內外各方粉絲，可惜最終撲空，引發部分民眾批評「欺騙社會」，對此賈永婕感謝各地粉絲，高EQ回應惡意：「哇好感動喔，謝謝大家的熱情支持，不好意思再多玩一天！」
賈永婕稍早10時56分許，也透過社群臉書發文，「今天有很多Alex的粉絲特地遠從新加坡、香港、屏東、高雄上來，一大早就在雨中等待活動，天啊，聽了超感動！不好意思因為天氣的關係我們延期到明天，可能會有一點小小的遺憾，但是這個史詩級的活動是值得等待的，那就轉換一下心情可以多玩一天！」
事實上，《NOWNEWS今日新聞》記者於現場觀察，大批粉絲得知活動臨時取消後，心情非但沒有失望，反倒慶幸霍諾德沒有硬撐上場，來自屏東的粉絲受訪表示：「安全第一，明天再爬也沒關係！」、「明天會再來」其他民眾也沒有過多哀嚎聲，紛紛收拾設備，打算明日再到場，見證霍諾德攻上台北101。
關於明日活動消息，Netflix也回應《NOWNEWS今日新聞》：「安全始終是我們的首要考量，感謝您的理解與體諒。明日的媒體活動安排我們將於今日稍晚提供最新消息。可以同步參考Netflix於X公布的最新消息，非常感謝。」
🟡霍諾德爬台北101！直播、轉播一次看
◾節目名稱：《赤手獨攀台北101：直播》（Skyscraper Live）
◾直播時間：1月25日上午9時，全程實況約120分鐘
◾直播平台：Netflix全球播出
◾現場轉播：預計在台北101對面公園、信義廣場周邊大螢幕轉播
◾挑戰地點：台北101外牆，攀登高度約508公尺
◾挑戰方式：Free solo（無繩索、無安全裝備徒手攀登）
🟡徒手攀岩傳奇！艾力克斯・霍諾德是誰？
◾姓名：艾力克斯・霍諾德（Alex Honnold）
◾生日：1985年8月17日（40歲）
◾國籍：美國
◾身高：約180公分
◾體重：約73公斤
◾婚姻：2020年與Sanni McCandless結婚，育有2女
◾專長：徒手攀岩（Free Solo）
◾紀錄：2017年首位無繩徒手攀登酋長岩 ，高約900公尺，《赤手登峰》奪2019年奧斯卡最佳紀錄片
◾特色：真人版蜘蛛人，不使用安全繩、極度冷靜理性
◾身價：媒體估算約數百萬美元
