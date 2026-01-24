我是廣告 請繼續往下閱讀

▲霍諾德在IG轉發日前試爬101的畫面，好友透露彩排非常順、氣氛很好。（圖／Alex Honnold IG）

▲霍諾德1月25日攀登台北101大樓，台北101 大樓（Taipei 101）小檔案一覽。（圖／NOWNEWS社群中心製）

▲霍諾德爬台北101，直播、轉播資訊一次看。（圖／NOWNEWS社群中心製）

▲霍諾德小檔案。（圖／NOWNEWS生活消費中心整理、社群中心製表）

40歲美國極限攀岩傳奇艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）預計今（24）日早上9點，以徒手無繩索的方式，挑戰攀登高達508公尺的台北101，全程透過Netflix直播，不過Netflix稍早宣布，因為天候不佳，攀爬計畫延期至25日，而此前霍諾德凌晨還沒就寢，在IG轉發日前試爬的片段，人在現場的好友則說：「彩排超順、氣氛爆好！」今天凌晨約3點多，霍諾德在IG轉發運動員好友、Podcast主持人里奇羅爾（Rich Roll）的限時動態，里奇拍下霍諾德試爬台北101的畫面，寫下：「一點台北幕後花絮，（我）正和這位傳奇人物籌備一個很精彩的計畫，很快就會公布，敬請期待！」此外，里奇還表示，霍諾德當天試爬的狀況「彩排超順、氣氛爆好」，讓外界更加期待這位攀岩之神征服台北101、寫下歷史新頁的那一刻。13年前，霍諾德即申請攀登101，遭官方以安全考量、來不及籌備拒絕，賈永婕日前透露，霍諾德去年10月來台灣場勘，並親自寫信給她，除了表達想挑戰攀登101的心願，也強調自己家庭美滿、有一對可愛的兒女，「我絕對不是玩命」，每一項挑戰都是經過精密的科學評估和經驗，這份對生命的尊重與謹慎態度，成為賈永婕點頭同意的重要關鍵。霍諾德日前接受外媒專訪，透露屆時只會帶粉袋、穿褲子和T恤及特製的攀岩鞋攀爬101，被問及Netflix是否幫他規劃安全網，霍諾德說：「沒有安全網，我30年的攀登經驗就是安全網。」他也表示，透過這次企劃，想告訴大眾：「這看起來很瘋狂，很不可思議，但如果你畢生投入這項技藝，並且練習足夠，終究會發現它並不如想像中的困難。」🟡台北101 大樓（Taipei 101）小檔案◾位置：台北市信義區信義路五段7號◾完工時間：2004年12月31日落成◾建築師：李祖原聯合建築師事務所◾高度：508公尺（含避雷針509.2公尺）◾樓層數：地上101層、地下5層◾曾獲紀錄：2004年至2010年為全球最高建築◾主要用途：辦公室、購物中心、觀景台、餐廳◾結構特色：外型宛若竹子，34層樓以上每8層樓有「竹節」。◾觀景台位置：89樓、91樓、101樓◾觀景台電梯：時速60公里，5樓至89樓僅需37秒。🟡霍諾德爬台北101！直播、轉播一次看◾節目名稱：《赤手獨攀台北101：直播》（Skyscraper Live）◾直播時間：1月24日上午9時，全程實況約120分鐘◾直播平台：Netflix全球播出◾現場轉播：預計在台北101對面公園、信義廣場周邊大螢幕轉播◾挑戰地點：台北101外牆，攀登高度約508公尺◾挑戰方式：Free solo（無繩索、無安全裝備徒手攀登）🟡徒手攀岩傳奇！艾力克斯・霍諾德是誰？◾姓名：艾力克斯・霍諾德（Alex Honnold）◾生日：1985年8月17日（40歲）◾國籍：美國◾身高：約180公分◾體重：約73公斤◾婚姻：2020年與Sanni McCandless結婚，育有2女◾專長：徒手攀岩（Free Solo）◾紀錄：2017年首位無繩徒手攀登酋長岩 ，高約900公尺，《赤手登峰》奪2019年奧斯卡最佳紀錄片◾特色：真人版蜘蛛人，不使用安全繩、極度冷靜理性◾身價：媒體估算約數百萬美元