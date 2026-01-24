我是廣告 請繼續往下閱讀

美國「極限攀岩之神」艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）原本今（24）日早上9點將挑戰以徒手無繩索的方式，攀登高達508公尺的台北101，全程透過Netflix直播，不過Netflix稍早宣布，因為天候不佳，攀爬計畫延期至25日，對此，五月天主唱阿信也發聲，強調安全還是首要考量，獲得破萬名網友支持。稍早，Netflix小編在粉專發文宣布《赤手獨攀台北101：直播》（SKYSCRAPER LIVE）節目延期至明天早上9點播出，並說明延後因素，「因為天候狀況，目前先延期了喔！大家！」同樣關注這場直播盛事的五月天阿信，本人也在底下留言：「安全第一！」Netflix官方一早宣布霍諾德攀爬計畫延期，台北101董事長賈永婕向《NOWNEWS今日新聞》回應後，隨即發文表示：「老天建議我們改成明天早上九點，一切都是值得等待的！」網友大多也體諒霍諾德因為不可抗力因素延後挑戰，「太好了！因為今天的天氣狀況真的很不好，希望明天可以順利」、「延到何時都沒問題！完全願意等！安全第一！」13年前，霍諾德即申請攀登101，遭官方以安全考量、來不及籌備拒絕，賈永婕日前透露，霍諾德去年10月來台灣場勘，並親自寫信給她，除了表達想挑戰攀登101的心願，也強調自己家庭美滿、有一對可愛的兒女，「我絕對不是玩命」，每一項挑戰都是經過精密的科學評估和經驗，這份對生命的尊重與謹慎態度，成為賈永婕點頭同意的重要關鍵。霍諾德日前接受外媒專訪，透露屆時只會帶粉袋、穿褲子和T恤及特製的攀岩鞋攀爬101，被問及Netflix是否幫他規劃安全網，霍諾德說：「沒有安全網，我30年的攀登經驗就是安全網。」他也表示，透過這次企劃，想告訴大眾：「這看起來很瘋狂，很不可思議，但如果你畢生投入這項技藝，並且練習足夠，終究會發現它並不如想像中的困難。」🟡台北101 大樓（Taipei 101）小檔案◾位置：台北市信義區信義路五段7號◾完工時間：2004年12月31日落成◾建築師：李祖原聯合建築師事務所◾高度：508公尺（含避雷針509.2公尺）◾樓層數：地上101層、地下5層◾曾獲紀錄：2004年至2010年為全球最高建築◾主要用途：辦公室、購物中心、觀景台、餐廳◾結構特色：外型宛若竹子，34層樓以上每8層樓有「竹節」。◾觀景台位置：89樓、91樓、101樓◾觀景台電梯：時速60公里，5樓至89樓僅需37秒。🟡霍諾德爬台北101！直播、轉播一次看◾節目名稱：《赤手獨攀台北101：直播》（Skyscraper Live）◾直播時間：1月25日上午9時，全程實況約120分鐘◾直播平台：Netflix全球播出◾現場轉播：預計在台北101對面公園、信義廣場周邊大螢幕轉播◾挑戰地點：台北101外牆，攀登高度約508公尺◾挑戰方式：Free solo（無繩索、無安全裝備徒手攀登）🟡徒手攀岩傳奇！艾力克斯・霍諾德是誰？◾姓名：艾力克斯・霍諾德（Alex Honnold）◾生日：1985年8月17日（40歲）◾國籍：美國◾身高：約180公分◾體重：約73公斤◾婚姻：2020年與Sanni McCandless結婚，育有2女◾專長：徒手攀岩（Free Solo）◾紀錄：2017年首位無繩徒手攀登酋長岩 ，高約900公尺，《赤手登峰》奪2019年奧斯卡最佳紀錄片◾特色：真人版蜘蛛人，不使用安全繩、極度冷靜理性◾身價：媒體估算約數百萬美元