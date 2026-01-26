我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中信兄弟早早就跟王牌洋投羅戈(Nivaldo Rodriguez)換約完畢，讓新球季的先發輪值裡有王牌壓陣。（圖／記者林柏年攝，2025.10.26）

▲中信兄弟球團今（22）日最新公告，已經與2位具備美國職棒大聯盟（MLB）資歷的右投手陶樂（Kyle Tyler）（左） 以及黎克（Nick Nelson） 完成簽約，新球季5洋投陣容也正式成形。（圖／中信兄弟提供）

▲布雷克續留統一獅，是因為他有複數年合約在身，雖然去年表現不穩定，但他非常適應中職。（圖／記者葉政勳攝 ,2025.08.29）

▲《NOWnews今日新聞》特約專欄作家王翊亘。（圖／NOWnews製圖）

中華職棒新球季各隊都已陸續展開春訓行程，最重要的外籍球員戰力佈局，6球團的人選安排也逐漸到了最後階段。包括富邦悍將、中信兄弟、味全龍都已經把外籍球員戰力安排完成；統一獅、台鋼雄鷹跟樂天桃猿，也只剩下1到2位外籍球員空缺，基本上也都有鎖定好球員，統一獅更已簽下Denyi Reyes，因此今年休賽季尚未與統一獅達成續約協議的飛力獅(Felix Pena)，新球季是否續留台灣，甚至是能否繼續身披統一獅戰袍，值得後續關注。今年休賽季被認為作風低調的中信兄弟，在對於新球季戰力的評估走得方向是稍微「務實」的考量。包括對於戰力外球員的邀請加盟，評估較為謹慎，因此跟其他球隊相比，沒有在戰力外球員裡進補新戰力；自由球員的權利行使後，對於開出合約的球員、合約的內容，也都是以「是否亟需」，以及薪資結構是否符合未來規劃安排做考量。甚至是在外籍球員戰力上，都先以球隊熟悉的洋將為優先考量，再視洋投陣容缺乏哪一種型態，來向外尋求補強。因此在洋投戰力安排上，中信兄弟早早就跟王牌洋投羅戈(Nivaldo Rodriguez)換約完畢，讓新球季的先發輪值裡有王牌壓陣；再與隊史貢獻度前幾名的洋投德保拉(Jose De Paula)達成繼續合作的協議，新球季將先在二軍調整，作為備用洋將使用，跟去年簽下複數年合約轉隊來到中信兄弟，卻因傷缺戰的勝騎士(Mario Sanchez)一樣，會看後續調整狀況後，再決定何時能夠登錄一軍，成為球隊所需要的先發戰力。由於洋投戰力當中，有2個傷癒歸來的未知數，所以除了羅戈之外的2號洋投人選，中信兄弟的目標是放在能夠多吃一點局數，好減輕去年負擔過重的本土牛棚投手壓力。上季表現不錯的李博登(Brandon Leibrandt)是中信兄弟想優先遷回的戰力，不過李博登方面跟中信兄弟所開出的薪資條件始終未達成共識，另外亦有傳聞指出，中職其他球隊也關注李博登的後續動態，在雙方都有不同考量之下，李博登選擇先回美職體系，而中信兄弟也另覓其他戰力。少了李博登的2號洋投戰力，中信兄弟隨即跟陶樂(Kyle Tyler)達成合約共識。陶樂過往在大聯盟以及小聯盟體系，基本上都是擔任先發投手來出賽，去年球季在3A體系合計投了100局，擔任先發沒有體能調適問題；且球種多元、控球能力不錯，雖然並非威力型洋投，但有去年李博登的成功案例，因此被球團評估有機會複製李博登的表現內容，新球季若無意外，將會取得開季註冊與登錄的位置，與羅戈一起開季就扛起先發輪值的任務。最後1個洋將名額，中信兄弟簽下有亞洲職棒資歷的洋投黎克(Nick Nelson)。黎克去年在阪神虎擔任後援成績並不差，但阪神牛棚戰力充足，因此未獲得續約。雖然近3季黎克都是牛棚出發，但過往在小聯盟都是作為先發投手培養，加上有亞洲職棒經驗、球種多元，有機會在中職成為先發戰力。完成5位洋投戰力簽約後，中信兄弟基本上已佈局完畢，但仍有與去年表現不錯的韋禮加(Jesus Vargas)保持聯繫，也許會再以預備洋投的方式，來延續未來的合作機會。去年統一獅能夠拿到上半季冠軍取得季後賽資格，陣中洋投戰力有效發揮是關鍵，順利補上了本土王牌古林睿煬離隊後的戰力空缺，4洋投梅賽斯(C.C. Mercedes)、布雷克(Brock Dykxhoorn)、蒙德茲(Yohander Mendez)與飛力獅(Felix Pena)各有特色，且都有一定的壓制力。休賽季時，統一獅原有洋投戰力只確定續留布雷克，以及去年季中加入獅帝芬(Jackson Stephens)，飛力獅的卡在續約合約討論未能達成共識，現在能否歸隊是未知數。布雷克續留統一獅，是因為他有複數年合約在身，雖然去年表現不穩定，但他非常適應中職，也與統一獅隊職員相處愉快，甚至是在統一獅洋投戰力告急時，也願意縮短休息天數再扛先發，雙方繼續合作是合理選擇；獅帝芬去年以「外掛」身份加盟，在例行賽與季後賽的表現都相當穩定，雖然合約討論上花了一點時間討論細節，最終仍以約50萬美元的合約條件達成共識，預計將會是統一獅新球季的頭號洋投。後續統一獅再簽下具有韓職經驗、且與布雷克加拿大同鄉的喬登(Jordan Balazovic)。喬登年紀輕、球速快、三振率高，雖然控球表現不穩定，不過未來性好，加上統一獅偏愛身高高的威力型洋投，喬登就符合統一獅過往挑選外籍戰力的標準。不過喬登在擔任先發投手時，控球不理想、用球數過多與體力不佳，是他在韓職會遇到的問題，來到中職時能否改進，就看布雷克與統一獅教練團能否幫助他改善。在苦等不到飛力獅點頭後，近期統一獅則傳出與前三星獅洋投Denyi Reyes達成合約協議。Denyi Reyes在2024年曾與中信兄弟一度達成加盟共識，但Reyes當時未還沒簽好合約，而韓職三星獅則開出更優渥的合約，因此他轉加盟三星獅。前年首季表現不錯，去年獲得三星獅續約，但因為右腳蹠骨的疲勞性骨折影響，季中遭到三星獅釋出，今年球季想要續留亞洲職棒的狀況下，積極跟統一獅接觸後完成合約，後續也將牽動飛力獅的合約內容。