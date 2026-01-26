我是廣告 請繼續往下閱讀

中職37歲老將郭嚴文，休賽季離開味全龍，球迷討論樂天桃猿是否有意回簽，讓其「鳳還巢」，但樂天桃猿副領隊礒江厚綺今（26）日受訪時證實，球團暫時不會考慮簽回郭嚴文，主因是球隊內部方向仍是年輕化，礒江厚綺也給予祝福。樂天桃猿日前傳出無意簽回郭嚴文，礒江厚綺稍早則證實這件事，「我們內部都有討論過，但內部方向是年輕化，一直也都是這樣的想法。所以目前暫時沒有考慮。」礒江厚綺也補充道，「他從以前Lamigo到現在，一直有好表現，也帶領球隊打出好成績，希望他未來表現也很好。」至於談薪狀況，礒江厚綺透露已經談完9成左右，「談約進度都很順利，剩下幾位球員，也差不多快達成共識。」洋將方面，樂天桃猿開季規畫至少還要再找一名洋投加入，礒江厚綺坦言有複數人選，「希望過年前後可以做出最後決定。」包含去年的凱樂、波賽樂也有考慮再續前緣。「凱樂、波賽樂也有在考慮，目前第4位洋將名額，會以大名單去考量，因為這名洋投是很重要的戰力，所以大概是這樣的方向，後續再去做評估。」礒江厚綺表示有跟凱樂、波賽樂初步聊過，但2人新球季不一定會回來。