周一開工不憂鬱！根據星巴克官網，今（26）日uniopen聯名卡飲料好友分享，最便宜買法推薦大杯美式57.5元、那堤70元、星冰樂62.5元、星沁爽55元咖啡優惠划算菜單分享；全球爆紅大缺貨的「Bearista熊熊玻璃杯」1月28日台灣開賣。CAMA CAFE表示，「2杯88折」會員領券爽喝咖啡藝生活西班牙拿鐵優惠。
星巴克：今買一送一！大杯美式57.5、星冰樂62.5元咖啡優惠
全新一周就從「星巴克買一送一」咖啡優惠開始！uniopen聯名卡每週一飲料好友分享，即日起至6月30日，活動期間每週一使用uniopen聯名卡於星巴克實體門市營業期間購買兩杯大杯(含)以上容量／冰熱／口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。
《NOWNEWS今日新聞》記者試算，最便宜買法推薦：平均每一大杯「美式咖啡」57.5元、「那堤」70元、「香草風味星冰樂」62.5元、「草莓巴西莓檸檬風味星沁爽」55元，
提醒大家，本活動限使用中國信託uniopen聯名卡實體卡、感應式支付（如：Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay）與使用附加之電子票證儲值卡（如：icash 2.0）付款及自動加值等交易，不適用綁定星巴克隨行卡或星巴克APP支付、行動錢包支付（如：icash Pay、OPEN錢包、LINE Pay、台灣行動支付等）。交易金額須以uniopen聯名卡單筆全額支付（不含其他折抵金額或優惠券等折扣活動）方可符合活動資格；不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、預訂與行動預點服務；優惠品項依各門市現貨為準，不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
全球爆紅「星巴克Bearista熊熊玻璃杯」1月28日台灣開賣！
星巴克鐵粉尖叫！去年底美國搶先開賣的星巴克Bearista小熊玻璃TOGO冷水杯，總算要來台灣了，星巴克臉書小編表示，台灣1月28日正市上市開賣！圓潤可愛的熊熊造型瓶身，還戴上與綠圍裙同色的毛線帽，雙手拿著女神Logo的咖啡杯，有夠療癒。
最特別的是，這款Bearista熊熊冷水杯採用的透明玻璃材質，倒入什麼飲料、熊熊一秒變身各種顏色，咖啡熊、奶萌熊、蜜桃熊、抹茶熊，在歐美推出時引爆話題，在英國飆出破萬元炒價。
CAMA CAFE：「2杯88折」西班牙拿鐵優惠！
CAMA CAFE表示，聯名永恆畢卡索展開喝咖啡藝生活檔期新品，即日起至2月28日，會員領券享有「2杯88折」折扣，爽喝西班牙拿鐵、青夢燕麥歐蕾咖啡優惠。
資料來源：星巴克、CAMA CAFE
我是廣告 請繼續往下閱讀
全新一周就從「星巴克買一送一」咖啡優惠開始！uniopen聯名卡每週一飲料好友分享，即日起至6月30日，活動期間每週一使用uniopen聯名卡於星巴克實體門市營業期間購買兩杯大杯(含)以上容量／冰熱／口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。
《NOWNEWS今日新聞》記者試算，最便宜買法推薦：平均每一大杯「美式咖啡」57.5元、「那堤」70元、「香草風味星冰樂」62.5元、「草莓巴西莓檸檬風味星沁爽」55元，
提醒大家，本活動限使用中國信託uniopen聯名卡實體卡、感應式支付（如：Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay）與使用附加之電子票證儲值卡（如：icash 2.0）付款及自動加值等交易，不適用綁定星巴克隨行卡或星巴克APP支付、行動錢包支付（如：icash Pay、OPEN錢包、LINE Pay、台灣行動支付等）。交易金額須以uniopen聯名卡單筆全額支付（不含其他折抵金額或優惠券等折扣活動）方可符合活動資格；不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、預訂與行動預點服務；優惠品項依各門市現貨為準，不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
全球爆紅「星巴克Bearista熊熊玻璃杯」1月28日台灣開賣！
星巴克鐵粉尖叫！去年底美國搶先開賣的星巴克Bearista小熊玻璃TOGO冷水杯，總算要來台灣了，星巴克臉書小編表示，台灣1月28日正市上市開賣！圓潤可愛的熊熊造型瓶身，還戴上與綠圍裙同色的毛線帽，雙手拿著女神Logo的咖啡杯，有夠療癒。
最特別的是，這款Bearista熊熊冷水杯採用的透明玻璃材質，倒入什麼飲料、熊熊一秒變身各種顏色，咖啡熊、奶萌熊、蜜桃熊、抹茶熊，在歐美推出時引爆話題，在英國飆出破萬元炒價。
CAMA CAFE表示，聯名永恆畢卡索展開喝咖啡藝生活檔期新品，即日起至2月28日，會員領券享有「2杯88折」折扣，爽喝西班牙拿鐵、青夢燕麥歐蕾咖啡優惠。