前行政院公共關係科科長、國會聯絡人胡鵬年，2015年退休後赴中任教，到了2021年，具有廣州市政協委員身分的台商鄭明嘉吸收胡鵬年，安排胡鵬年見統戰部官員，並多次返台接觸退休公務員、里長，意圖為中共發展組織，涉犯《國家安全法》的「為大陸地區發展組織罪」，台灣高檢署今日偵結起訴，建請法院對鄭明嘉判刑10年以上、對胡鵬年判處適當之刑度。高檢署調查，鄭明嘉在2008年前往中國廣東省廣州市創業，為確保經商利益，從2016年起陸續擔任中共統戰部轄下外圍組織「廣州台灣青年之家」會長及「廣東海外聯誼會」青年部副主任，並獲中共聘任為廣州市政協列席委員。鄭明嘉2021年吸收退休赴中從事教職的前行政院官員胡鵬年，利用胡鵬年為求保全教職的弱點，安排胡鵬年面晤統戰部官員兼中共中央對臺工作小組陳姓幹部，並直接接受任務，吸收我國政治人物、現退役軍人，希望藉此掌握政府部門及政治人物動態。鄭明嘉、胡鵬年多次返台從事為中共統戰部發展組織，接觸對象涵蓋里長、政府退休公務員及國防部承包商等，還要求接觸對象赴中與中共對臺工作小組陳姓幹部面晤、予以認證並交付任務，雖然多數遭接觸對象拒絕而未得逞，但已對我國國家安全造成重大危害。高檢署指揮法務部調查局臺北市調查處、臺南市調查處、高雄市調查處、新竹市調查站，從2025年9月起連續發動4波搜索行動，鄭明嘉、胡鵬年2025年9月底遭高等法院裁定羈押禁見迄今。今日全案偵查終結，以鄭明嘉、胡鵬年犯《國家安全法》2條第1款、第7條第1項為大陸地區發展組織罪嫌，向高等法院提起公訴，並審酌鄭明嘉犯後矢口否認犯行，飾詞矯飾，嚴重危害國家安全，建請法院從重量處至少有期徒刑10年以上之刑度，以示懲儆；胡鵬年坦承犯行，態度良好頗具悔意，建請法院量處適當之刑度。