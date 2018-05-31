智慧飯店或奢華帳篷 特色住宿體驗與眾不同

位於荷蘭阿姆斯特丹市中心的「城市樞紐飯店」，是未來感十足的膠囊旅館，一抵達就可使用配備的手環開啟艙（房）門，並控制房間燈光明暗度，而透過飯店專屬APP，除能辦理入住、與其他住客交流外，還可藉此向城市達人（CityHost）尋求在地推薦。

全球旅遊品牌Booking.com調查發現，全球近3成的旅客會為旅程尋找獨特住宿，替整趟旅行添增更多色彩，盤點全球「5間與眾不同特色住宿」，舉例來說，科技迷旅客可入住「自動化智慧飯店」感受科技旅遊的獨特魅力。

（中央社記者江明晏台北31日電）全球近3成旅客酷愛尋找獨特住宿，旅遊網站盤點全球5間與眾不同特色住宿，包括科技迷適合的「自動化智慧飯店」，熱愛自然與冒險的旅客可下榻滿天星斗伴入眠的「奢華露營」。

2. 美國蒙大拿，滿天星斗下的奢華露營新體驗：

位於美國蒙大拿州的「追夢緹畢豪華帳篷」，在滿天星斗下享受前所未有的奢華露營體驗，豪華的印地安帳篷離黃石國家公園入口僅5英里，營區內共有10頂帳篷，均提供暖氣、舒適的床鋪和絕美的山景。

3. 義大利蒙特里久尼，饕客大啖珍味的開心農場：

位在義大利蒙特里久尼的一座葡萄酒農場「勒加洛佐勒農家樂」，不僅住宿地點方便，更有設備齊全的老式廚房，入住的旅客能盡享托斯卡尼鄉村美景，感受濃濃的農家風光。此外，農場距中世紀城市蒙特里久尼僅需短暫車程，饕客可前往農夫市集，購入當地的新鮮食材後再帶回農場料理。

4. 澳洲朗里奇，遠離人跡的荒野小屋：

位於澳洲朗里奇的「可諾克奧特拜克山林小屋」，設有免費燒烤設施，以及令人消暑的戶外泳池。而即使小屋遠離鬧區人潮，仍附有旅遊諮詢台，貼心地協助旅客安排各式活動行程。

5.中國西安，價格實惠的中國風青旅：

中國的「西安湘子門國際青年旅舍」，除經濟實惠的價格受到旅客好評外，傳統四合院的外觀與濃濃中國風裝潢，更是令世界各地的旅客讚嘆不已，另外，旅舍地理位置絕佳，離西安城牆和書院門仿古一條街僅有幾步之遙，方便背包旅客暢遊。（編輯：楊玫寧）1070531