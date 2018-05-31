10年沒演電視劇　桂綸鎂演《東方華爾街》扮神祕人妻

FOX原創影集《東方華爾街》，由劉德華監製，吳鎮宇、張孝全等電影卡司主演，跳脫一般偶像男女情愛公式化戲劇，以金融權謀爭奪戰題材切入，在台首周播出後反映熱烈，在大陸豆瓣電視劇評分甚至高達8.3分，成為華語電視劇今年以來分數最高的一部戲。

第一集裡，張孝全跟當年的同伴張可頤、吳鎮宇、譚耀文組成CASH，最後卻被吳鎮宇出賣，讓大家身陷險境，事隔多年，張孝全為了幫大家報仇，決定從緬甸回來假裝幫吳鎮宇，實則要復仇，劇情有不少時空穿插。