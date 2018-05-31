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娛樂

10年沒演電視劇　桂綸鎂演《東方華爾街》扮神祕人妻

記者翁新涵╱台北報導2018/05/31 18:25
▲桂綸鎂（右）在《東方華爾街》戲分不多卻充滿亮點。（圖／衛視電影台，2018.05.31）
▲桂綸鎂（右）在《東方華爾街》戲分不多卻充滿亮點。（圖／衛視電影台，2018.05.31）

FOX原創影集《東方華爾街》，由劉德華監製，吳鎮宇、張孝全等電影卡司主演，跳脫一般偶像男女情愛公式化戲劇，以金融權謀爭奪戰題材切入，在台首周播出後反映熱烈，在大陸豆瓣電視劇評分甚至高達8.3分，成為華語電視劇今年以來分數最高的一部戲。

第一集裡，張孝全跟當年的同伴張可頤、吳鎮宇、譚耀文組成CASH，最後卻被吳鎮宇出賣，讓大家身陷險境，事隔多年，張孝全為了幫大家報仇，決定從緬甸回來假裝幫吳鎮宇，實則要復仇，劇情有不少時空穿插。

本周將播出第3集，神祕角色桂綸鎂以人妻角色登場。她飾演CASH2.0組織成員老爺（潘燦良飾）的妻子且有一女，但不明原因令桂綸美將女兒送人且離奇消失，又在多年後再度出現，這時的她受譚耀文指示，要來對付CASH 2.0組織。桂綸鎂自2008年之後就未曾再參與電視劇演出，這次回歸電視完全是監製劉德華特別欽點，雖然僅有短短3天戲分不多，卻是本劇亮點之一，再加上和老搭檔張孝全合作，兩人默契超好演起來駕輕就熟。


▲張孝全（左）在《東方華爾街》周旋於蔡潔與余男之間。（圖／衛視電影台，2018.05.31）

本周劇情亦將圍繞在張孝全周旋於蔡潔、余男之間的三角關係，而吳鎮宇則坐上金管部大位，想透過立法推動「明日基金」投資法案，但被張孝全嗆聲將全力阻止法案通過…。《東方華爾街》FOX+可搶先一天觀賞，衛視電影台則是每周五晚間9-11點播出。

關鍵字東方華爾街桂綸鎂張孝全
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