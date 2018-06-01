影／錄音師凝聚老師創作「點亮」　祝福畢業生點亮夢想

鳳凰花開驪歌聲起，又到了畢業的季節。桃園市一群國中、國小老師齊聚創作演唱了一首名為「點亮」的畢業歌曲，送給即將踏出校園的畢業生希望他們在畢業後的人生路程上，每個夢想心願都能夠被點亮。
這次「點亮」畢業歌曲的創作，是因為東安國中的李莉萍主任得一段巧妙機緣。李莉萍說，因為擔任桃園影像扎根動畫製作任務，認識了年輕優秀的錄音師。他說：主任我有一個想法，我想製作一個老師為學生唱的畢業歌。於是，我們一起開始進行，雖然不知道會走到哪裡，但我願意支持有想法的年輕人，不管未來如何，只要前進就有希望。也以此鼓勵所有的畢業生，勇敢出發。
最後大家齊心努力的凝聚了桃園市9所學校23位老師，參與這首畢業歌曲「點亮」的大合唱。合唱這一首「點亮」畢業歌，共有23位老師，分別是內壢國中黃靜怡、陸懿、陳清祥、林耿在、東安國小李莉萍、游光明、徐詩雅、中壢國中林信宇、龍岡國中許素萍、王麗娟、沈秀霞、彭映捷、吳顏如、林森國小翁惟真、林韋成、張祖翎、振聲高中國中部魏莉人、慈文國中黃立涵、蕭天寧、信義國小楊菀琪、祥安國小汪桂芳、陳美文、朱文生。
製作這首「點亮」歌曲並錄製MV的錄音師林泊鋐在工作室「金魚數位音樂」臉書粉絲專頁上說：
「每個心願都被點亮，綻放著光芒
2018六月初夏 秉持著"點亮自己，照亮他人"的心
我們創作了這一首"點亮"
今年不同於以往的是，畢業歌，是由老師送給學生的
桃園的老師們也想對最親愛的畢業生說
"你們都能實現夢想，展翅飛翔"
這次參與的學校共9所，高達23位老師獻出對畢業生的期許及祝福
畢業不是結束，而是另一個嶄新的開始
相信你們都能迎著風，努力朝向自己的夢想邁進！」
李莉萍說，現在有許多高中生會自己製作專屬的畢業歌曲，但是還沒有老師為學生譜寫並演唱的畢業歌。這次有這個機緣能參與製作並送給學生，李莉萍覺得很榮幸也很感動。目前這首合唱已經錄製完成並且放置在youtube網站，李莉萍說，所有參與製作與演唱的老師，都覺得這樣的創意能為畢業典禮增添許多風采，他們也會用這首「點亮」做為畢業禮物送給畢業生。今年是開始，明年應該會擴大，讓還沒有參與的學校，也能透過為畢業生創作歌曲，為他們留下永恆美好的回憶。