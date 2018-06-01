影／錄音師凝聚老師創作「點亮」　祝福畢業生點亮夢想

鳳凰花開驪歌聲起，又到了畢業的季節。桃園市一群國中、國小老師齊聚創作演唱了一首名為「點亮」的畢業歌曲，送給即將踏出校園的畢業生希望他們在畢業後的人生路程上，每個夢想心願都能夠被點亮。

這次「點亮」畢業歌曲的創作，是因為東安國中的李莉萍主任得一段巧妙機緣。李莉萍說，因為擔任桃園影像扎根動畫製作任務，認識了年輕優秀的錄音師。他說：主任我有一個想法，我想製作一個老師為學生唱的畢業歌。於是，我們一起開始進行，雖然不知道會走到哪裡，但我願意支持有想法的年輕人，不管未來如何，只要前進就有希望。也以此鼓勵所有的畢業生，勇敢出發。