李玉璽13歲就「開葷」　排解壓力靠這招

李玉璽時隔1年半的時間，推出第三張全創作專輯《Sing With Me》，今（1）日在台北舉辦發片記者會，好友「這群人」的茵聲、展榮、展瑞現身站台。

這次發片，李玉璽將於6月開始將一連在台北、高雄、桃園、台中舉行專輯預購簽唱會，擔心體力的他，靠著健身保持體力，不過才剛開始，所以暫時還不能與朋友分享，他也表示練身體不是為了「脫」，而是為了健康，想要讓睡眠狀況比較好，他提到過去過敏體質嚴重，「小時候吃素，營養不太均衡。」

正當大家震驚他吃素的事情時，他再次語出驚人：「我13歲就開葷了，海鮮到現在還沒吃。」一句話出口，又是「開葷」，又是「海鮮」，讓現在正與溫妮交往的李玉璽，一時陷入想解釋卻又不知該如何解釋的窘境。和緩情緒後，他補充道，因為對海鮮過敏，所以到現在從沒吃過海鮮。



▲李玉璽提到有過敏體質，到現在都不能海鮮。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.06.01）

去年10月李玉璽在泰國拍戲，被目擊到與溫妮同框，對此李玉璽解釋，那時兩人還不熟，是因為這個契機才變熟的，變成真正的朋友，而後才開始交往，目前已經在一起約半年的時間。此外，也提到排解壓力的方式，是打手遊、唱歌。