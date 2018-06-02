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費用比幼教貴？議員稱健身「不須請教練」　惹怒館長遭嗆

生活中心／綜合報導2018/06/02 17:06
▲「館長」陳之漢面對官員頻頻攻擊，在臉書反擊「年底就知道」。（圖／翻攝自臉書）
▲「館長」陳之漢面對官員頻頻攻擊，在臉書反擊「年底就知道」。（圖／翻攝自臉書）

日前網路紅人「館長」陳之漢在直播中指出台灣托育費用太高，痛批政府不食人間煙火，獲得許多家長狂讚，卻也引發外界質疑館長旗下健身房課程費用更高，打臉館長。民進黨台北市議員梁文傑也附和，稱網上健身教學影片多到不用請教練。面對官員頻頻攻擊，館長今（ 2 ）日在臉書反擊，怒嗆「年底你們就知道了」。

當時館長以員工大胖舉例，指出對方有 2 名子女，若抽不到每月幾千元的公共托嬰改念私校，則 2 個小孩托育費用將直接變成 3 萬元，等於一個孩子的托育費就要 1 萬 5 千元，讓館長氣得大罵台灣托育費真的太高！一番言論讓許多家長直呼說出心聲，但也有人發文質疑，同樣 1 萬 5 千元的價格，館長旗下健身房課程只能接受 8 至 9 小時訓練，小朋友卻能學習一整月，私幼竟還被嫌貴「難道只有健身的專業才是專業？」認為館長不尊重他人專業。

民進黨台北市議員梁文傑也在臉書轉貼文章，認為現在網上健身教學資源豐富，即便是新手也不須請教練「請人講解一下器材的使用方式即可」，引爆館長怒火，直接在臉書反擊：「你們領的是人民的血汗，你們作為讓我覺得不齒，你們應該天天苦民所苦，而不是攻擊一個平民老闆，我沒有要選舉你們整天攻擊我幹嗎（嘛）？」直言這就是把為民服務掛嘴上的官員，怒嗆「你如果連健身專業重要性都不懂，我看你這次選舉肯定不會當選，你知道台北市有多少間健身房？多少健身者？我一間都沒我沒差，但是這些人肯定不會選你」、「沒關係年底你們就知道了」。

文章曝光後吸引上萬網友按讚討論，紛紛表示「垃圾政黨每天都有新幹話」、「健身房可去可不去，然而幼稚園我們一定要給小孩教育啊！你們這些官員在想什麼」、「台灣不用總統及官員和民代，應（因）為太貴了，效率又太差，—切用民調就好了」，也有網友直指梁文傑沉迷酒店是酒店常客，質疑他「什麼時候變成健身房常客了阿？」要館長不要跟梁文傑認真計較。

關鍵字館長幼教私幼梁文傑選舉
嗆沒還錢是龜兒子　事後卻已讀不回「野馬」停斑馬線　遭嗆：駕照重考

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