隨著美國、以色列與伊朗之間的軍事衝突劇烈升溫，中東局勢持續緊張，讓全球關注戰事發展。伊朗的飛彈與無人機庫存預計還能支撐兩到三個月，但與此同時，美軍的攔截飛彈也正在大量消耗，不過有專家警告，戰爭持續多久不單取決於庫存，更取決於美軍新部署的成效以及美國總統川普（Donald trump）的政治算計。
伊朗的庫存現狀：飛彈減少、無人機充裕
根據南華早報報導，自2月28日美國與以色列對伊朗高層發動打擊引發衝突以來，伊朗持續攻擊以色列及美國在中東的資產。儘管近日發射頻率有所放緩，但威脅依然存在。
據開源情報顯示，伊朗開戰初期估計約有2500枚彈道飛彈，但隨著衝突持續消耗，目前庫存可能已經降至最後30%，估計剩不到1000枚。不過伊朗的「殺手鐧」在於「無人機」。
分析認為，伊朗廣泛使用的「見證者-136」（Shahed-136）無人機，每架僅需2萬至5萬美元，成本極低且補充迅速。
南海戰略態勢感知計劃主任胡波認為，無人機易於生產且部署靈活，庫存相對充足，短期內不會面臨供應限制。
相較之下，美軍與以色列為了攔截伊朗的無人機，被迫使用單價數百萬美元的「愛國者」或「薩德」（THAAD）飛彈進行攔截，形成了顯著的成本不對稱，讓美以兩國的防空預算面臨巨大缺口。
美以軍方的後勤壓力
川普政府官員估計，與伊朗開戰的前六天已花費美國約113億美元（約台幣3680億元）。《華盛頓郵報》19日引述一名政府高層官員報導指出，五角大廈已向國會申請超過2000億美元經費，用於支應對伊戰爭並緊急提升關鍵武器的產量。
除了錢的問題之外，儘管川普聲稱美國擁有「近乎無限」的庫存，但分析家評估美以兩國的關鍵彈藥已顯吃緊。據《華盛頓郵報》報導，五角大廈已從韓國抽調部分薩德系統至中東。
去年6月為期12天的衝突中，美軍消耗了約四分之一、約100至150枚的高階薩德攔截飛彈。雖然美國承包商計畫將年產量從96枚提升至400枚，但緩不濟急。
以色列方面也向美方發出警訊，直指其彈道飛彈攔截系統的庫存已逼近「臨界水位」。由於精準誘導武器與攔截彈面臨壓力，美以軍隊目前被迫僅針對「高價值目標」進行打擊。
決定戰爭終局的關鍵
分析人士指出，雖然美國擁有更強的國防工業能力，但伊朗的核心優勢在於對荷姆茲海峽的控制。伊朗可以透過部署水雷與海上作戰部隊長期封鎖海峽，干擾全球能源運輸，對國際油價與經濟產生影響。
中國學者楊恕直言，美國犯了嚴重的戰略錯誤，低估了伊朗的抗打擊能力。他認為薩德等系統無法提供100%的防禦，只要漏掉一次打擊就可能造成重大損失。此外，伊朗的軍事指揮已下放到地方單位，基地分散，增加了美軍定位與清剿的難度。
川普先前曾表示，戰爭可能持續四到五週。中國退役解放軍上校岳剛認為，這可能是他評估的最佳時間範圍，但若再拖長，局勢將開始惡化。他指出：「決定戰爭何時結束的關鍵，不是彈藥，而是政治意志，也就是川普是否願意把衝突推向最後一刻。」
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根據南華早報報導，自2月28日美國與以色列對伊朗高層發動打擊引發衝突以來，伊朗持續攻擊以色列及美國在中東的資產。儘管近日發射頻率有所放緩，但威脅依然存在。
據開源情報顯示，伊朗開戰初期估計約有2500枚彈道飛彈，但隨著衝突持續消耗，目前庫存可能已經降至最後30%，估計剩不到1000枚。不過伊朗的「殺手鐧」在於「無人機」。
分析認為，伊朗廣泛使用的「見證者-136」（Shahed-136）無人機，每架僅需2萬至5萬美元，成本極低且補充迅速。
南海戰略態勢感知計劃主任胡波認為，無人機易於生產且部署靈活，庫存相對充足，短期內不會面臨供應限制。
相較之下，美軍與以色列為了攔截伊朗的無人機，被迫使用單價數百萬美元的「愛國者」或「薩德」（THAAD）飛彈進行攔截，形成了顯著的成本不對稱，讓美以兩國的防空預算面臨巨大缺口。
美以軍方的後勤壓力
川普政府官員估計，與伊朗開戰的前六天已花費美國約113億美元（約台幣3680億元）。《華盛頓郵報》19日引述一名政府高層官員報導指出，五角大廈已向國會申請超過2000億美元經費，用於支應對伊戰爭並緊急提升關鍵武器的產量。
除了錢的問題之外，儘管川普聲稱美國擁有「近乎無限」的庫存，但分析家評估美以兩國的關鍵彈藥已顯吃緊。據《華盛頓郵報》報導，五角大廈已從韓國抽調部分薩德系統至中東。
去年6月為期12天的衝突中，美軍消耗了約四分之一、約100至150枚的高階薩德攔截飛彈。雖然美國承包商計畫將年產量從96枚提升至400枚，但緩不濟急。
以色列方面也向美方發出警訊，直指其彈道飛彈攔截系統的庫存已逼近「臨界水位」。由於精準誘導武器與攔截彈面臨壓力，美以軍隊目前被迫僅針對「高價值目標」進行打擊。
決定戰爭終局的關鍵
分析人士指出，雖然美國擁有更強的國防工業能力，但伊朗的核心優勢在於對荷姆茲海峽的控制。伊朗可以透過部署水雷與海上作戰部隊長期封鎖海峽，干擾全球能源運輸，對國際油價與經濟產生影響。
中國學者楊恕直言，美國犯了嚴重的戰略錯誤，低估了伊朗的抗打擊能力。他認為薩德等系統無法提供100%的防禦，只要漏掉一次打擊就可能造成重大損失。此外，伊朗的軍事指揮已下放到地方單位，基地分散，增加了美軍定位與清剿的難度。
川普先前曾表示，戰爭可能持續四到五週。中國退役解放軍上校岳剛認為，這可能是他評估的最佳時間範圍，但若再拖長，局勢將開始惡化。他指出：「決定戰爭何時結束的關鍵，不是彈藥，而是政治意志，也就是川普是否願意把衝突推向最後一刻。」
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