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即時跑馬燈義興合唱團做到了　奪舒伯特金質獎排499哭哭？電信推469吃到飽8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
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中華電信推「469吃到飽」　網笑：排499的要哭哭了

生活中心／綜合報導2018/06/02 23:41
▲ 499 吃到飽方案吸引民眾一窩蜂搶辦，各大電信門市都大排長龍。（圖／記者陳明安攝，2018.05.11）
▲ 499 吃到飽方案吸引民眾一窩蜂搶辦，各大電信門市都大排長龍。（圖／記者陳明安攝，2018.05.11）

中華電信 5 月初推出 499 網路吃到飽方案，引起民眾爭相搶辦，全台各大門市被人潮擠爆，許多門市人員更是加班忙到半夜。就在「 499 」之亂剛落幕之際，有網友發現中華電信將原本的「 469 限速吃到飽」方案延長至 7 月 1 日，再度引發討論。

中華電信 5 月 1 日起推出「 469 限速吃到飽」方案，月繳 469 元即可享有 24 個月網路吃到飽，但最高網速為 21Mbps ，通話部分則享有網內通話前 5 分鐘免費、網外通話 1 個月 25 分鐘、市話通話 1 個月 10 分鐘。新申租、攜碼或符合續約資格的客戶均可申辦，時間並延長至 7 月 1 日。


▲網友發現中華電信「469 限速吃到飽」方案延長至 7 月 1 日（圖／翻攝自中華電信官網 , 2018.06.02）

「所以前陣子排很久、很生氣排到 499 的要哭哭了」，一名網友在臉書「爆廢公社」分享這則訊息，慶幸自己當時沒跟風排隊，並表示自己是用 388 吃到飽的方案。隨即有網友回應指出，「 499 不限速， 469 是限速的」、「網速最高 21M 要哭啥？」「 499 網內電話吃到飽，這個沒有」、「這是不一樣的方案！限速 21M ...之前的 499 沒有限速」，認為兩者不能相提並論，不過也有網友表示「 21M 其實夠用了」。

對此，原 po 也提出自己的看法，認為以目前台灣的 4G 環境來說，有沒有限速似乎並無太大差別，「就像假日限速 110 公里的高速公路塞滿了車子，限速 50 公里的平面道路沒什麼車，哪條路比較快？」至於網友提到的網內通話免費，原 po 也表示，自己幾乎都是利用通訊軟體如 LINE 、臉書通話，「不管是 499 還是 469 ，對我來說還是太貴了，我還是 388 就好，準備今年繼續來搶 188 吃到飽。」

關鍵字499之亂469吃到飽499限速爆廢公社
誰的問題？一張照看出人民素質義興合唱團做到了　奪舒伯特金質獎

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