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痛心！領航鯨擱淺獲救狂吐死亡　胃中竟塞滿80個塑膠袋

國際中心／綜合報導2018/06/03 12:46
▲一隻領航鯨上月底擱淺在泰國塔普潛灣岸邊，獲救後 5 度吐出塑膠袋，最後重病死亡。（圖／翻攝自英國獨立報）
▲一隻領航鯨上月底擱淺在泰國塔普潛灣岸邊，獲救後 5 度吐出塑膠袋，最後重病死亡。（圖／翻攝自英國獨立報）

人類隨手丟棄的垃圾不但造成環境髒亂，更對生物存亡帶來嚴重傷害。今( 2018 )年 5 月 28 日，泰國宋卡府乍納縣納塔普潛灣（ Na Thap Canal ），一隻短肢領航鯨（ Pilot Whale ）被發現擱淺在岸邊無法動彈，救難人員趕忙將牠救起醫治，但領航鯨仍在吐出 5 次塑膠袋後死亡。沒想到，獸醫在領航鯨死後將牠解剖，竟發現其胃中有 80 多個塑膠袋，重達約 8 公斤，慘況令人相當痛心。

綜合媒體報導，泰國安達曼海域自然資源發展研究中心在 5 月 28 日接獲漁民通報，得知領航鯨擱淺岸邊，隨即派員前往救援送往醫治，期間領航鯨曾 5 次吐出塑膠袋，最後因身體狀況每況愈下，不幸於本月 1 日死亡。


▲領航鯨死後經獸醫解剖，被發現胃中竟塞滿 80 個塑膠袋。（圖／翻攝自泰國網臉書專頁）

領航鯨死後由獸醫解剖釐清死因，發現胃中竟塞滿 80 個塑膠袋、重達 8 公斤，長期下來導致領航鯨無法進食，最後重病死亡。而這些塑膠袋正是由人類製造、胡亂丟棄所致，讓獸醫看了心痛不已。泰國農業大學海洋生物學專家索恩（ Thon Thamrongnawasawat ）也說「如果你的胃裡有80個塑膠袋，你也會死。」

泰國安達曼海域自然資源發展研究中心並在臉書貼出相關照片，沉痛寫下：「捫心自問，難道你還想把垃圾丟到海中嗎？」喚起人們重新審視塑膠製品濫用問題。


▲領航鯨死後經獸醫解剖，被發現胃中竟塞滿 80 個塑膠袋。（圖／翻攝自泰國網臉書專頁）

據聯合國相關數據顯示，每年約有 800 萬噸垃圾被丟入海中，其中有 5 兆件塑膠垃圾漂浮於全球各海域，而據海洋保護協會調查，泰國是全球塑膠製品消耗量最大的國家之一，泰國海域中每年至少有 300 頭海洋生物誤食塑膠而死。

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