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第一次超重要！讓男女性趣爆表的十大啪啪地

生活中心／綜合報導2018/06/03 12:49
▲現代人性觀念越來越開放，婚前性行為早已見怪不怪。（示意圖／NOWnews資料照）
▲現代人性觀念越來越開放，婚前性行為早已見怪不怪。（示意圖／NOWnews資料照）

現代人性觀念越來越開放，婚前性行為早已見怪不怪。而「初夜」對每段關係來說十分重要，它攸關兩人日後擁有的共同回憶是否美好，因此從氣氛、地點到刺激感都應精心營造、不得馬虎。根據 DailyView 網路溫度計針對「男女第一次做愛地點」調查，一起來看看網友心目中夢寐以求的野戰地點分別是那些吧！

傳統觀念總認為還沒結婚不能生米煮成熟飯，但現在性觀念日趨開放，部分男女認為只要確實做好避孕措施，雙方互看對眼、感覺來了就能啪出愛火！至於性交地點，許多男女也喜歡跳脫室內嘿咻，轉而尋求戶外刺激！這點從 DailyView 網路溫度計透過 KEYPO 大數據關鍵引擎，針對《我最喜歡在外面來！十大野戰地點》 調查便可知曉。

果然！不出所料，網友最期待展開「第一次」的夢幻地點由環境舒適、燈光音效極佳的「旅館、摩鐵」榮登寶座，位居第二名及第三名的分別為「浴室」、「 KTV 包廂」，其次則是「空無一人的工作室、辦公室」、「暗巷、陰暗角落」、「 MTV 電影包廂」、「四下無人的海灘」、「廚房」、「對方家」與「病房」。

為讓回憶更美好，小倆口第一次愛愛地點超重要，而以上 10 個地點就是網友心目中最想進行珍貴初夜的地方，部分網友認為，在這些地方享受魚水之歡能營造更強快感。


▲根據 DailyView 網路溫度計針對「男女第一次做愛地點」調查，這 10 個地點最讓男女性趣爆表。（圖／取自 DailyView 網路溫度計）

※ 提醒您此風不可長，內容純屬依據網友期待發生性關係的地點討論所撰寫，大大請勿模仿！

關鍵字嘿咻初夜做愛摩鐵野戰第一次
爆紅制縣傳說「台灣版」來了！

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