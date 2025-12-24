日本國民品牌 UNIQLO 在台熱度不減，但其姊妹牌 GU 近年憑藉平價且極具設計感的爆款，成功在年輕市場突圍。到底兩品牌價差背後隱藏什麼秘密？擁有 13 年成衣工廠經驗的 YouTuber「胖哥」近期拆解兩品牌差異，指出 GU 定價約落在 UNIQLO 的 5 到 7 折，且無需等待限時折扣就具備極高性價比，堪稱「半價版 UNIQLO」。更鮮為人知的是，GU 合作的代工名單中包含台灣紡織龍頭「聚陽（Makalot，1477）」，揭開其低價卻能維持一定品質的關鍵。
本文重點摘要
資深成衣職人胖哥近期在YouTube頻道「做衣服 找胖哥」分析指出，許多人以為 GU 便宜是因為品質不佳，但真相是 GU 採取了「降維打擊」策略。
他表示，UNIQLO 每年投入鉅資開發黑科技面料，成本自然反映在售價。反觀 GU 則共享集團完善的供應鏈，雖然不主打機能性布料，卻能將資源專注於開發「當季最潮版型」。這種策略讓 GU 成功在保有優良品質的前提下，將價格壓到 UNIQLO 的一半，成為想省錢卻不願犧牲質感的「平價救星」。
名單驚見「台灣之光」！ 揭開熱銷單品背後的生產力
影片中最令胖哥震驚的發現，是在拆解 GU 合作工廠名單時，赫然驚見台灣紡織隱形冠軍「聚陽（Makalot）」。聚陽作為全球頂尖成衣代工廠，其技術實力早已獲得國際認證，這也解釋了為何 GU 的服飾能在極具競爭力的價格下，依然維持優質的做工。
內行曝「高 CP 值攻略」：機能靠 UNIQLO、流行鎖定 GU
透過產業視角的深度解析，胖哥也為讀者提供了一套「最省穿搭公式」：
「如果是追求長年穿著、重視機能性的基礎內搭，投資 UNIQLO；若是追求時尚感、想嘗試當季最流行的版型，選擇 GU 就能以約半價的預算，享受來自全球大廠供應鏈的代工品質。」
資料來源：做衣服 找胖哥
- 定價真相： GU 定價長期維持在 UNIQLO 的 50%-70%，被視為「常態性半價」替代方案。
- 資源優勢： 兩品牌共用集團供應鏈，GU 享有與大品牌同等級的生產工法與品質控管。
- 隱形冠軍： 專家發現 GU 代工名單驚見台灣大廠「聚陽」，支撐其全球生產的高標品質。
- 聰明購物： 專家建議「機能看 UNIQLO、流行鎖定 GU」，能以一半預算穿出頂級代工質感。
