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「解放乳頭」韓女上街抗議臉書歧視女性　要求兩性平等

國際中心／綜合報導2018/06/03 15:06
▲韓女「解放乳頭」上街抗議臉書歧視女性，高喊「我的乳頭不色情」，要求兩性平等。（圖／翻攝自불꽃페미액션臉書）
▲韓女「解放乳頭」上街抗議臉書歧視女性，高喊「我的乳頭不色情」，要求兩性平等。（圖／翻攝自불꽃페미액션臉書）

女性胸部裸露常與色情脫離不了關聯，一般而言，露出乳頭都會被認為是妨害風化。南韓女權團體 FireFemiAction 在臉書粉專「불꽃페미액션」中貼出一張赤裸上身的照片，被臉書以「色情貼文」為由下架，引發 FireFemiAction 不滿，認為臉書歧視女性，因此號召支持者脫去上衣「解放乳頭」上街抗議，高喊「我的乳頭不色情」，要求臉書尊重性別平等。

綜合韓媒報導，南韓女權團體 FireFemiAction 日前在臉書上傳了一張在首爾「月經節」中拍攝的照片，大約 10 名女性將上衣撩起，有的甚至未穿內衣，大方露出胸部。怎料上傳不到 5 分鐘，臉書系統就以「內容裸露」為由刪除貼文，並將該粉專停權 1 個月。 FireFemiAction 得知後相當不滿，質疑「為何男性可以自由展現身材，女性露出上身就被視為色情？」她們認為，女性的胸部美麗、性感，卻被迫穿胸罩來隱藏，社會應尊重女性主權，重視兩性平等。

為表達訴求， FireFemiAction 成員於昨（ 2 ）日下午走上街頭抗議，並在 Facebook 南韓分公司前高舉標語斥責，「男性裸露上身被自然接受，女性露出乳房就意味色情？ 」參與抗議活動的成員也在現場進行「解放乳頭」運動，當眾脫衣露胸，警方則隨即拿出事先準備好的棉被遮掩，並拉起封鎖線。

對此， Facebook 南韓分公司在今日對該張半裸照做出回應，並坦承誤刪照片，向 FireFemiAction 道歉。FireFemiAction 則隨即在粉專發文「戰鬥我們贏了，對抗 Facebook 勝利！」


▲臉書承認「誤刪照片」並向 FireFemiAction 道歉。（圖／翻攝自불꽃페미액션臉書）


▲ FireFemiAction 成員為戰勝 Facebook 感到興奮。（圖／翻攝自불꽃페미액션臉書）


 

關鍵字firefemiaction女權性別平等解放乳頭臉書色情胸部
領航鯨狂吐亡　胃竟塞滿80塑膠袋

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