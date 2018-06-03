「解放乳頭」韓女上街抗議臉書歧視女性　要求兩性平等

女性胸部裸露常與色情脫離不了關聯，一般而言，露出乳頭都會被認為是妨害風化。南韓女權團體 FireFemiAction 在臉書粉專「불꽃페미액션」中貼出一張赤裸上身的照片，被臉書以「色情貼文」為由下架，引發 FireFemiAction 不滿，認為臉書歧視女性，因此號召支持者脫去上衣「解放乳頭」上街抗議，高喊「我的乳頭不色情」，要求臉書尊重性別平等。

綜合韓媒報導，南韓女權團體 FireFemiAction 日前在臉書上傳了一張在首爾「月經節」中拍攝的照片，大約 10 名女性將上衣撩起，有的甚至未穿內衣，大方露出胸部。怎料上傳不到 5 分鐘，臉書系統就以「內容裸露」為由刪除貼文，並將該粉專停權 1 個月。 FireFemiAction 得知後相當不滿，質疑「為何男性可以自由展現身材，女性露出上身就被視為色情？」她們認為，女性的胸部美麗、性感，卻被迫穿胸罩來隱藏，社會應尊重女性主權，重視兩性平等。