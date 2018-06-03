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82年日式舊檢察長宿舍修復　縣定古蹟成觀光景點

記者鄭志宏 ／花蓮報導2018/06/03 16:15
▲82年歷史的日治時期建造的檢察長宿舍，經整修後，已成為一處值得前來觀賞的好景點。（圖／記者鄭志宏攝）
▲82年歷史的日治時期建造的檢察長宿舍，經整修後，已成為一處值得前來觀賞的好景點。（圖／記者鄭志宏攝）

位於花蓮、擁有82年歷史日治時期建造的舊檢察長宿舍，在整修1年半後，今天正式對外開放參觀，歷任花蓮檢察長都前來參加，花蓮縣長傅崐萁也親臨現場，為這場重要的一刻擔任嘉賓。

「我就住在節約街50號，現在已經變成停車場。」擔任開幕的音樂表演者孫晨翔這麼說著。孫晨翔小時候就在這裡長大，因為太頑皮經常跑舊檢察長宿舍「探險」，每每探險完後，都會被阿嬤帶去收驚，因為是日本人建造的房舍，當時這裡已經是殘破不堪的景象。

舊檢察長宿舍在2008年被花蓮縣政府指定為縣定古蹟，2012年完成研究調查及規畫設計，並在2016年花東地區永續發展基金2670萬元的經費挹注下，進行古蹟修復。前檢察長陳木泉在擔任第20任花蓮地檢署檢察長，曾短暫居住過這裡的末代檢察長，睽違多年後再次踏進舊宿舍，內心滿是感動，還仔細端詳過官舍內一回，頻頻直道「都沒變，還修復的更好了。」

檢察長宿舍位於花蓮市三民街、節約街交叉口，1936年日治時期日本政府在花蓮設置「台北地方法院花蓮港支部暨檢察局」後，供檢察長居住的處所。台灣光復後，國民政府繼續將宿舍提供作為花蓮地檢署檢察長居住之用，一直到1993年，因新建檢察長官舍完工啟用，這棟建築物功成身退。2008年花蓮縣政府指定為縣定古蹟。


▲花蓮在地音樂家孫晨翔小時候就住在附近，兒時記憶瞬間被喚醒。（圖／記者鄭志宏攝）


▲室內格局修復的相當漂亮。（圖／記者鄭志宏攝）


▲客廳的仿日式擺設，很有當時的氛圍。（圖／記者鄭志宏攝）

關鍵字舊檢察長宿舍縣定古蹟傅崐萁
改善公園設施　中市府解決迫切需求原住民免費　大武壠族非法定好無奈

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