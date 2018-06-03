影／彰化芳苑鄉肉鴨場禽流感　撲殺2千多隻肉鴨

▲芳苑鄉1處肉鴨場的肉鴨集體「感冒」，防疫人員進行養鴨場場內鴨隻撲殺工作。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.03）

熱昏了，每天都高溫達34度以上的大熱天，彰化縣沿海的養鴨場竟然還傳出禽流感病毒感染案例！彰化縣芳苑鄉1處肉鴨場被通報肉鴨全部「流感」，家畜衛生試驗所確診感染H5N2亞型高病原性禽流感病毒，彰化縣動物防疫所所子董孟治說，3日防疫人員已進場撲殺養鴨場的2505隻肉鴨。

彰化縣動物防疫所防疫人員5月29日到芳苑鄉這場肉鴨場主動監測採樣，3日家衛所通知確診為H5N2亞型高病原性禽流感病毒，是彰化縣今年第7場禽流感確定案例。



▲芳苑鄉1處肉鴨場的肉鴨集體「感冒」，防疫人員進行養鴨場場內鴨隻撲殺工作。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.03）

董孟治表示，雖然近期天氣回暖，國內禽流感案例數已明顯下降，但產銷環境中仍有病毒活動情形，業者千萬不可掉以輕心，仍須嚴加防範，應加強禽舍防鳥設施，阻斷家禽與候（野）鳥接觸途徑，並做好門禁管制，平時應嚴格禁止場外各式車輛及人員進場，若不得已須進場時，亦需要求人員更換衣鞋，車輛則須澈底消毒後，才可進入。



▲芳苑鄉1處肉鴨場的肉鴨集體「感冒」，防疫人員進行養鴨場場內鴨隻撲殺工作。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.03）

董孟治強調，若發現場內家禽有異常死亡或有攝食量、飲水量、產蛋率異常下降等情形，應立即通報所在地動物防疫機關協助釐清原因，儘早發現疑似案例，即時處置避免疫情擴散，共同維護整體產業安全。

此外，董孟治也呼籲，依「H5、H7亞型家禽流行性感冒防治措施」落實各項生物安全防疫工作，如未落實將依違反「動物傳染病防治條例」規定處以3萬以上15萬元以下罰鍰，並限期改善。