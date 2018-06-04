國中小全面加裝冷氣？朱立倫：使用者付費為原則

台北市教育局發文教育部將冷氣機列為校園的「基本設備」，北市長柯文哲並決定花15億元在全市的中小、學教室裝冷氣；新北市議員今（4）日也質詢新北市長朱立倫是否跟進？朱立倫回應，目前尚無相關的預算，將先調查及評估。
民進黨新北市議會總召李坤城、議員鍾宏仁、周雅玲、何博文、廖筱清、林銘仁、鄭宇恩等人，今日在市政質詢的議程，針對全市的中小、學教室是否裝冷氣質詢朱立倫；朱立倫認為，新北市幅員廣大，城鄉差距也大，有些學校需要裝，有些則沒有需求，市府將秉持使用者付費的原則，並以都會區學校及高年級教室，作為優先須求考慮，目前該政策教育局正在評估中。
朱立倫表示，若全面在國中、小的教室加裝冷氣，一間教室需要20萬元，保守估計需20億元的經費，後續的保養維護費用需要5500萬元，新北市尚無此項的政策，將根據各區域學校的需求調查再行評估，目前僅所有的特種、特教生教室有加裝冷氣；此外，新北市不反對國中、小加裝冷氣，但必須考量區域環境的不同與各校需求。
朱立倫指出，目前國中、小加裝冷氣的設備經費，主要來自家長募款及議員的配合款，新北市目前尚無相關的預算，將持續的調查及評估；教育局長林奕華補充，如果以租賃的方式，因租期只有4個月，業者認為不划算。