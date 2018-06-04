國中小全面加裝冷氣？朱立倫：使用者付費為原則

台北市教育局發文教育部將冷氣機列為校園的「基本設備」，北市長柯文哲並決定花15億元在全市的中小、學教室裝冷氣；新北市議員今（4）日也質詢新北市長朱立倫是否跟進？朱立倫回應，目前尚無相關的預算，將先調查及評估。

民進黨新北市議會總召李坤城、議員鍾宏仁、周雅玲、何博文、廖筱清、林銘仁、鄭宇恩等人，今日在市政質詢的議程，針對全市的中小、學教室是否裝冷氣質詢朱立倫；朱立倫認為，新北市幅員廣大，城鄉差距也大，有些學校需要裝，有些則沒有需求，市府將秉持使用者付費的原則，並以都會區學校及高年級教室，作為優先須求考慮，目前該政策教育局正在評估中。